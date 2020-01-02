Генетически-модифицированные дети: в Китае уточнили количество родившихся младенцев

Новости науки:В Китае родилось три генетически-модифицированных ребенка.

Китай подтвердил рождение третьего генетически модифицированного ребенка.

Как сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа, Хэ Цзянькуй — исследователь, ответственный за создание первых в мире младенцев с генетически отредактированным геномом, был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в незаконной медицинской практике. В ноябре 2018 года Цзянькуй объявил широкой общественности о том, что на стадии эмбриона отредактировал геном двух девочек-близнецов. Действия ученого и его коллег сделали младенцев невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита. Недавно стало известно о существовании третьего ребенка с отредактированным геномом. Но как это возможно?

На самом деле существование третьего ребенка с отредактированным геномом не было секретом. Так, еще в конце 2018 года, впервые рассказав о редактировании генома эмбрионов девочек близнецов, Цзянькуй рассказал еще об одном эмбрионе, чей геном был отредактирован. Как сообщает информационное агентство Agence France-Presse, биоэтик из Стэндфордского университета Уильям Херлбут беседовал с китайским ученым о редактировании генома человека. По его мнению, на момент их разговора женщина, вероятно, была на 12-14 неделе беременности. В таком случае ребенок должен был появиться на свет летом 2019 года. Однако никаких новостей о рождении третьего ребенка летом не появилось.

30 декабря Цзянькуй был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 430 тысяч евро за нарушение ведения медицинской практики и проведение "эксперимента, в ходе которого родились три генетически модифицированных ребенка". Коллеги Цзянькуя также были осуждены, получив разные сроки лишения свободы (первый — 2 года, второй — 18 месяцев с двухлетней отсрочкой).

Следует отметить, что Китай осудил работу ученого сразу после объявления о рождении близнецов, однако о третьем ребенке не говорилось ни слова. Таким образом, арест Цзинькуя и его коллег стал подтверждением рождения третьего младенца с отредактированным геномом. Однако никакой подробной информации о новорожденном нет. Так, информация о поле, состоянии здоровья и осложнениях во время родов остается неизвестной. Более того, никто не знает жив третий ребенок или нет.

В ходе судебного заседания все трое исследователей признали свою вину. Целью ученых было произведение на свет детей с врожденным иммунитетом к ВИЧ. Как доказало проведенное расследование, Цзянькуй и его команда подделали сертификат этического анализа и наняли восемь пар добровольцев, среди которых были мужчины, инфицированные ВИЧ. В ходе работы генетически модифицированные эмбрионы были внедрены женщинам, две из которых произвели на свет этих необычных детей.

Как бы там ни было, вопрос о генной модификации человека рано или поздно должен был встать перед широкой общественностью. Возможно, дальнейшее наблюдение за генномодифицированными детьми поможет внести ясность в эту непростую со всех сторон ситуацию.