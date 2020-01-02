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Новое исследование: как растения реагируют на нападение? (Видео)

Новое исследование: как растения реагируют на нападение? (Видео)
12:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые смогли наблюдать, как растение реагирует на атаку с помощью изображений в реальном времени, и этот процесс весьма похож на человеческий.

Когда на человека нападают, сенсорные клетки передают сигнал через нашу нервную систему, которая выделяет нейротрансмиттер глутамат.

Глутамат стимулирует миндалевидное тело и гипоталамус нашего мозга. Это вызывает гормон стресса — адреналин, — который переводит наш организм в режим борьбы или бегства.

У растений нет нейротрансмиттеров. У них нет нервной системы. У них нет мозга.

На видео ниже растение жует гусеница. На месте раны растение выбрасывает глутамат. Результатом становится кальциевая волна, которая проходит через все тело растения, из-за чего выделяется гормон стресса, приводящий растения в режим борьбы или бегства.

Чтобы пронаблюдать, что именно происходит, ученые взяли образец гена медузы, который заставляет их светиться зеленым. Затем они генетически модифицировали растения, чтобы произвести протеин, который светится вокруг кальция. Результатом стала светящаяся кальциевая волна, которая проходит через сосудистую систему растения, когда его кусают. 

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Это означает, что процесс обработки информации растений очень сложный. "Кто-то жует мой лист. Я хочу, чтобы все остальные мои листья имели ужасный вкус, чтобы я мог выжить. Но мне также придется потерять кусочек листа и ветки". Информационная система растения приходит в состояние паники, и запускается серия событий. Отличие растений от животных и людей в том, что они способны регенерировать потерянные части самих себя.

Саймон Гилрой, профессор ботаники из Висконсинского университета в Мадисоне (США) говорит, что исследование пока в зачаточном состоянии. Ученый планирует выяснить, можно ли предупреждать растения об атаке, чтобы они могли заранее защитить себя.

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