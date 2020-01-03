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Почему люди боятся крыс и как с этим справиться

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Почему люди боятся крыс и как с этим справиться
15:29 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Считается, что мусофобия - боязнь мышей и других грызунов - это страх, присущий в основном женщинам.

Боязнь крыс передалась современным людям от предков, когда животные могли нанести реальный вред здоровью, избавиться от страха можно достаточно быстро, используя простые методы расслабления и постепенного приближения к грызунам, а вот победить фобию не так просто, главное в ее лечении - признать наличие проблемы и перестать винить себя в болезни.

Символом 2020 года по Восточному календарю станет Белая Металлическая Крыса.

"Это нам передалось от предков, которые жили давно в других условиях… У людей есть глубинные страхи, они не рациональны. Есть так называемые хтонические животные, мы стали цивилизованными людьми относительно не так давно, страх перед грызунами, змеями, пауками сформировался в глубокой древности", - рассказал психолог Илья Шабшин.

Он пояснил, что в прошлом грызуны и змеи могли принести какой-то серьезный вред здоровью человека, поэтому страх тогда был обоснованным, сейчас с развитием цивилизации вряд ли эти животные могут навредить здоровью, но подсознательная боязнь осталась.

По словам эксперта, боязнь крыс чаще встречается у женщин, объясняется это тем, что эмоциональная составляющая у них более выражена.

В свою очередь, психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс отметил, что страх - это природный инструмент, который необходим для обеспечения собственной безопасности, а вот фобия – это навязчивая боязнь, которая заставляет человека терять контроль над своей жизнью. В случае с крысами, здоровое опасение есть у большинства людей, тех, кто страдают фобией - гораздо меньше.

Бороться с обычным страхом и фобией надо по-разному, утверждают эксперты. От боязни крыс можно избавиться за достаточно короткий промежуток времени, уточнил Шабшин. Для этого надо предварительно освоить навык релаксации - научиться расслаблению мышц.

"Дальше, нужно разбить подход к объекту, которого боишься, на этапы. На 5-6 шагов. Например, смотреть на крысу в клетке с расстояния в три метра, потом с расстояния двух метров, одного метра, потом дотронуться до нее и дальше возможно взять ее в руки. Делая каждый шаг, нужно включать состояние расслабления", - пояснил психолог.

В случае, если у человека фобия, справиться с ней будет сложнее. Самый важный шаг - признать, что фобия есть, так как многие люди не считают это заболеванием, а слабостью характера, отметил Хорс.

При этом, по его словам, фобия - это такое же заболевание, как грипп, самокритика за боязнь крыс лишь приводит к усилению фобии, так как к страху добавляется еще и недовольство собой.

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Когда человек признает у себя наличие фобии и не винит себя в этой болезни, исчезает один из видов эмоционального отрицательного состояния, разгружается нервная система и благодаря этому пиковые состояния фобии становятся менее интенсивными, пояснил специалист.

"Даем себе время для работы с этой болезнью, не требуем от себя что-то волшебное придумать - съесть какую-то таблетку и за один день от этого излечиться. Не надо этого делать. Есть болезнь, разрешите себе несколько лет ее лечить, разными способами – где таблетками, где психотерапией, где йогой, где дыхательной гимнастикой. То есть пробовать разные способы и не требовать от себя быстрого излечения", - подчеркнул Хорс.

Благодаря комплексной терапии избавиться от фобии можно, но если человек в дальнейшем уйдет в длительное депрессивное состояние, то она может вернуться снова, поэтому важно поддерживать свое положительное эмоциональное состояние, уточнил психолог.

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Исследования, Наука, Психология, Крысы, Мусофобия.
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