Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион
Динамо заинтересовалось нигерийским нападающим
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 декабря

Магнитные бури в январе 2020 года: когда и насколько сильные

Магнитные бури в январе 2020 года: когда и насколько сильные
13:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:В пришедшем году риск сильных солнечных бурь возрастает, ведь Солнце переживает период солнечного минимума.

Каждые 11-12 лет Солнце входит в фазу солнечного максимума. Переход к этой фазе характеризуется меньшим количеством солнечных вспышек и солнечных пятен, вспыхивающих на поверхности Солнца. Но это не означает, что активность сердца солнечной системы стихает или ослабевает.

Ожидать ли магнитные бури в январе 2020 года

В связи с солнечным минимумом, магнитных бурь в январе 2020 года не будет. Только 14 и 15 января прогнозируют небольшую активность, которая не дотягивает до уровня G1, то есть до магнитной бури самого слабого уровня.

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

Хотя некоторые люди жалуются на плохое самочувствие во время магнитных бурь, никакие исследования пока не подтвердили связь между состоянием здоровья человека и солнечной активностью.

Если электромагнитная активность достигает Земли, то взаимодействует с магнитным полюсом нашей планеты, благодаря чему рождается такое прекрасное явление, как полярное сияние. На это действо каждый сезон съезжаются толпы туристов и сомнительно, что у каждого из них каждый раз болит голова. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие звезды Солнца, поэтому то, что его может испытать человек – маловероятно.

Витамин Е: в чем заключается польза для человека

Во время одного исследования специалисты проанализировали 63 миллиона твитов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль и провели параллель с графиком солнечной активности. Период активности сообщений и график солнечной активности абсолютно не совпадали.

Советуем следить за своим здоровьем, ведь головная боль может быть не влиянием магнитных бурь, а симптомом других заболеваний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Магнитные бури, Январь 2020, Магнитные бури в январе, Магнитные бури в январе 2020 года, Прогноз магнитных бурь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году
04 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
05 Не в первый раз: Facebook удалил пост Супрун о дне рождения Степана Бандеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран заявил о &quot;начале конца&quot; присутствия США в регионе
Иран заявил о "начале конца" присутствия США в регионе
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа
Киев в полном объеме получил оплату за транзит газа
Вдали от холода: Холли Берри поделилась горячим &quot;новогодним&quot; фото
Вдали от холода: Холли Берри поделилась горячим "новогодним" фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь