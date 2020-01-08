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"Будет сиять более месяца": предсказана ярчайшая вспышка звезды V Sge

"Будет сиять более месяца": предсказана ярчайшая вспышка звезды V Sge
12:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы подсчитали, что к концу века звезда вспыхнет новой, ненадолго став одной из самых ярких звезд на небе.

Небольшую звезду в небольшом созвездии Стрелы с расстояния в 1100 световых лет едва видно невооруженным глазом. Однако к концу века она резко изменится: по новым оценкам ученых, около 2083 года V Стрелы (V Sge) вспыхнет, на время сделавшись самой яркой из видимых звезд Млечного Пути (помимо Солнца) — сравнимой с ярчайшим, но более далеким Сириусом. Такой прогноз сделала команда исследователей из Университета Луизианы, выступив на проходящей в Гонолулу 235-й встрече Американского астрономического общества (AAS).

V Sge — представитель обширного семейства катаклизмических переменных, периодические мерцания которых связаны с перетеканием вещества от небольшой звезды к близкому белому карлику. Она выделяется на общем фоне необычной величиной звезды-компаньонки, которая у V Sge почти вчетверо массивнее белого карлика. Как правило, в таких парах карлик тяжелее соседки. Благодаря этому V Sge отличается особенной яркостью.

Команда профессора Брэдли Шефера (Bradley Schaefer) проследила поведение V Sge по старым снимкам из архивов Гарвардской обсерватории начиная с 1890 года. Астрономы отметили, что в течение этого времени яркость звезды постепенно нарастала и увеличилась на величину 2,5 — вдесятеро в абсолютных величинах. "Это уярчение может быть лишь результатом того, что компаньон теряет экспоненциально растущую массу, — говорит Брэдли Шефер, — поскольку звезды сближаются по спиральной траектории".

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В этом случае судьба V Sge действительно предрешена. Белый карлик будет перетягивать все больше и больше вещества соседней звезды. В течение еще нескольких десятков лет они будут сходиться со все большим ускорением и светиться все ярче, пока не сольются. V Sge вспыхнет, превращаясь в единый объект с белым карликом в качестве ядра, окруженного слоем водорода, в котором на какое-то время стартуют термоядерные реакции, — и обширной оболочкой разреженного газа.

Исходя из скорости уярчения звезды в прошлые десятилетия, астрономы подсчитали, что ожидать подобных событий следует очень скоро — между 2067 и 2099 годом, скорее всего, в середине этого промежутка, около 2083-го. V Sge будет сиять более месяца и, по оценкам ученых, станет рекордно яркой новой за последние столетия.

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Астрономия, Звезда, Вспышка, V Sge.
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