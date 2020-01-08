Ранее не был известен: в мозге обнаружили новый тип сигнала

Новости науки:Ученые обнаружили неизвестный ранее тип сигнала, возникающий в мозге человека.

Ученые обнаружили уникальный вид сигналов в человеческом мозге, который раньше никто не наблюдал. Исследователи из Германии и Греции нашли механизм во внешних клетках коры головного мозга, который производит новый «градуированный» сигнал — он позволяет нейронам выполнять свои логические функции.

Во время этого процесса через синапс идут ионы натрия. Однако исследователи, анализируя структуру этих срезов с помощью флуоресцентной микроскопии, увидели, что отдельные нейроны коры при активации обменивались ионами кальция.

Эти сигналы формируются в процессе обмена заряженных частиц натрия, хлорида и кальция. Процессом управляют дендриты. Исследователи сравнивают их функцию с функцией светофоров, которые передают сигналы или блокируют их.

Чтобы убедиться, что это не погрешность при измерении, исследователи перепроверили эти сигналы на других тканях коры. Результаты оказались идентичными.