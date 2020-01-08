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Ранее не был известен: в мозге обнаружили новый тип сигнала

Ранее не был известен: в мозге обнаружили новый тип сигнала
16:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые обнаружили неизвестный ранее тип сигнала, возникающий в мозге человека.

Ученые обнаружили уникальный вид сигналов в человеческом мозге, который раньше никто не наблюдал. Исследователи из Германии и Греции нашли механизм во внешних клетках коры головного мозга, который производит новый «градуированный» сигнал — он позволяет нейронам выполнять свои логические функции.

Во время этого процесса через синапс идут ионы натрия. Однако исследователи, анализируя структуру этих срезов с помощью флуоресцентной микроскопии, увидели, что отдельные нейроны коры при активации обменивались ионами кальция.

Эти сигналы формируются в процессе обмена заряженных частиц натрия, хлорида и кальция. Процессом управляют дендриты. Исследователи сравнивают их функцию с функцией светофоров, которые передают сигналы или блокируют их.

Создан искусственный мозг из наноматериалов

Чтобы убедиться, что это не погрешность при измерении, исследователи перепроверили эти сигналы на других тканях коры. Результаты оказались идентичными.

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Мозг, Наука, Сигнал.
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