Это золото: ученым удалось создать благородный метал из пластика

Новости науки:Материал сохранил часть свойств пластика, но исследователи могут регулировать его твердость и цвет, меняя состав золота.

Специалисты лаборатории ETH в Швейцарии представили новую форму золота, которая весит в 5-10 раз меньше, чем обычный металл. Для этого ученые использовали белковые волокна и полимерный латекс, после чего вставили туда тонкие диски из нанокристаллов золота.

Сначала ученые разработали смесь и создали дисперсию, которая с помощью соли превращается в гель. Затем воду заменили спиртом и поместили спиртовый гель в камеру, где высокое давление смешало спирт с углекислым газом. Сформировался однородный аэрогель, который под воздействием тепла уплотнился до нужной исследователям формы и сохранил 18-каратную композицию (750 проба).

"Это золото обладает материальными свойствами пластика, — отметили исследователи. — К примеру, если его уронить, то оно будет звучать как пластик. Но оно обладает и свойствами золота — может быть отполировано и обработано в желаемую форму".

Исследователи могут даже регулировать твердость материала, меняя состав золота. Они могут заменить латекс в матрице другими пластиком — например, полипропиленом. Так как полипропилен разжижается при определенной температуре, «пластиковое золото», изготовленное с его помощью, может имитировать процесс плавления золота, но при гораздо более низких температурах. Кроме того, форма наночастицы золота может менять цвет материала.