Скачать
Суббота, 11.01.2020
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

Самая прочная в мире: ученые создали уникальную батарею

Самая прочная в мире: ученые создали уникальную батарею
15:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Она может выдержать огонь, любые химические составы, воду и даже выстрелы.

Команда исследователей под руководством физиков из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL) в течение пяти лет разрабатывала литий-ионную батарею, которая устойчива к любым видам деформаций. Ученые пробовали разрезать, сгибать, стрелять в нее и пропитывать различными веществами, но она продолжала работать. Теперь исследователи сделали ее еще и огнеупорной.

Для изготовления батареи использовали электролит — химический состав, который разделяет положительный и отрицательный заряд. Команда APL выяснила, что, увеличивая концентрацию солей лития и смешивая электролит с полимером — материалом, напоминающим очень мягкий пластик — они могут обеспечить работу батареи в условиях, при которых она раньше не работала.

В ходе каждого испытания батарея продолжала работать. После того, как ее сожгли, обугленную часть отрезали, но даже в этих условиях она работала в нормальном режиме в течение 100 часов.

Как радиация взаимодействует с водой: ученые смогли проследить за процессом

Команда APL уже ведет переговоры с нераскрытыми производителями, которые, по их словам, могли бы интегрировать новый химический состав и форм-фактор в существующие литий-ионные производства. По его словам, она может появиться на рынке в течение двух лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Физика, Наука, Батарея, Батарейка, Литий-ионная батарея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
Крушение лайнера: в Иране нашли виновного
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь