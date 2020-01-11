Самая прочная в мире: ученые создали уникальную батарею

Новости науки:Она может выдержать огонь, любые химические составы, воду и даже выстрелы.

Команда исследователей под руководством физиков из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL) в течение пяти лет разрабатывала литий-ионную батарею, которая устойчива к любым видам деформаций. Ученые пробовали разрезать, сгибать, стрелять в нее и пропитывать различными веществами, но она продолжала работать. Теперь исследователи сделали ее еще и огнеупорной.

Для изготовления батареи использовали электролит — химический состав, который разделяет положительный и отрицательный заряд. Команда APL выяснила, что, увеличивая концентрацию солей лития и смешивая электролит с полимером — материалом, напоминающим очень мягкий пластик — они могут обеспечить работу батареи в условиях, при которых она раньше не работала.

В ходе каждого испытания батарея продолжала работать. После того, как ее сожгли, обугленную часть отрезали, но даже в этих условиях она работала в нормальном режиме в течение 100 часов.

Команда APL уже ведет переговоры с нераскрытыми производителями, которые, по их словам, могли бы интегрировать новый химический состав и форм-фактор в существующие литий-ионные производства. По его словам, она может появиться на рынке в течение двух лет.