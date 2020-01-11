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Впервые в мире: иммунные клетки человека вырастили в пробирке

Впервые в мире: иммунные клетки человека вырастили в пробирке
15:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Австралийским ученым впервые удалось вырастить иммунные клетки человека в пробирке.

Для получения иммунных искусственных клеток человека ученые объединили два лабораторных метода — новый подход к выращиванию стволовых клеток и генную инженерию. Сначала биологи превратили клетки кожи в плюрипотентные стволовые клетки, после чего направили их в сторону развития лимфоцитов.

Об этом пишет Phys.org со ссылкой на исследование группы биологов из Детского научно-исследовательского института Мердока в австралийском Мельбурне.

Кроме того, в гены клеток ученые внесли мутацию, которая позволяла им светиться при появлении белка RAG1 — индикатора ранних стадий развития лимфоцитов. Именно он играет основную роль при формировании ответа иммунной системы на инфекции. Внедрение этой мутации позволило ученым понять, что стволовые клетки действительно превращаются в иммунные.

Выращенная иммунная клетка

Открытие позволит детальнее изучить иммунную систему человека и проанализировать ее ошибки, которые приводят к различным болезням. В будущем это можно применить для создания новой методики иммунотерапии и систем управления иммунной системой.

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Наука, Имунитет, Иммунные клетки.
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