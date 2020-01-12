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Внеземная жизнь: самые лучшие проекты первой лунной колонии (Фото)

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Внеземная жизнь: самые лучшие проекты первой лунной колонии (Фото)
19:19 Сегодня Телеграф vseonauke.com Фото: pixabay.com

Новости науки:Компетентное жюри из сотен присланных проектов выделило 9 лучших.

  • 1

    В прошлом году журнал Eleven подвел итоги международного архитектурного конкурса Moontopia на лучший проект первой самодостаточной лунной колонии, предназначенной для жизни, работы, исследований и космического туризма.

    Пока одни денно и нощно грезят о колонизации Марса, другие хотят "покорить" естественный спутник Земли. В августе 2016-го журнал Eleven запустил международный конкурс на лучший проект первой пригодной для жизни колонии на Луне. К участию в нем приглашались дизайнеры, ученые, архитекторы, художники и все желающие из различных профессиональных сфер. Организаторы не накладывали строгих ограничений на формат и содержание проекта. Работы конкурсантов принимались до ноября 2016-го, а оглашение результатов было запланировано на январь 2017 года. Так и вышло. Авторитетное жюри, в состав которого вошли в числе прочих сотрудники NASA, пересмотрело более сотни работ и определилось с проектом-победителем Moontopia. Помимо этого жюри также выделило 8 других проектов. Обо всех них подробнее читайте в нашем материале.

    "Тестовая лаборатория". Победитель

    Авторы: Моника Липиньска, Лаура Надин Оливер и Инчи Лиз Огун.

    Победивший проект предполагает постепенное заселение Луны посредством 3D-печати и легкосборных конструкций. На начальных стадиях проекта астронавтам предстоит собрать оригамиподобные структуры из углеродного волокна. В дальнейшем, с расширением базы, возможна организация космического туризма.

  • 2

    Momentum Virium

    Авторы: Серджио Бианки, Джонгхак Ким, Симон Фракассо, Алехандро Джордже Веласко Рамирес.

    Проект, который удостоился второго места, предполагает постройку станции, с помощью которой было бы возможно исследовать Луну и добывать полезные ресурсы без причинения вреда спутнику Земли. Все постройки предлагается возводить не на поверхности небесного тела, а на его орбите. С Луной станцию будет соединять лифт.

  • 3

    "Народный выбор". Modulpia

    Авторы: Алессандро Джорджи, Кай Фенг, Сюян Пан Эстебан Аналуиза.

    Данный проект был признан лучшим по итогам онлайн-голосования. Разработчики Modulpia предлагают возводить дома из модульных конструкций. Первым зданием на Луне должен стать завод по производству модулей, благодаря которым в дальнейшем будут построены научно-исследовательские лаборатории и жилье для ученых.

  • 4

    "Платиновый город"

    Автор: Шон Томас Аллен.

    Удостоившийся одного из шести поощрительных призов конкурса проект Шона Томаса Аллена предполагает строительство на Луне жилища для 3 тысяч человек. Чем лунные горожане будут заниматься? Добывать полезные ископаемые и развивать космический туризм.

  • 5

    "Вверх дном"

    Авторы: Райан Тунг Вой Ин, Хо Вин Цит Терезина, Джошуа Хо.

    Еще один поощрительный приз достался группе архитекторов из Гонконга, разработавших проект, в рамках которого на Луне предполагается строительство "перевернутой" колонии-испытательного полигона для накопления опыта и ресурсов для дальнейшей колонизации Марса.

  • 6

    "Лоно"

    Авторы: Прапатсорн Суккасет, Саран Чамрункул.

    Разработчики данного проекта, дизайнеры из Индонезии, видят Луну идеальным местом для созерцания космических пейзажей. Поэтому люди тут живут не в домах, а в пузырях.

  • 7

    "Лунный глаз"

    Авторы: Илинг Чу, Яо Динг, Ян-Фей Цзян, Хуэй Тян.

    Проект китайской команды архитекторов под названием "Лунный глаз" также удостоился поощрительного приза. Его авторы предлагают строительство колоний в лунных кратерах, которые бы накрывались специальными чехлами для защиты от астероидов.

  • 8

    "Лунный оазис"

    Автор: Эдвард Чью.

    Вероятно, единственной причиной, по которой проект малазийского архитектора не занял первое место, является то, что его реализация возможна лишь в 2110 году – через 140 лет после первой высадки человека на Луну. Главным акцентом автор делает развитие зеленых ландшафтов на земном спутнике.

  • 9

    "Аэросфера"

    Автор: Стефани Стирс.

    Проект Стефани Стирс подразумевает создание на Луне богатого туристического кластера, клиенты которого смогут попробовать на себе возможности нетрадиционной медицины.

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Луна, Космос, Наука, Жизнь на Луне, Лунные колонии, Заселение Луны, Поселения на Луне.
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