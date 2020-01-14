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Слизь эпохи динозавров: уникальная находка из Мьянмы (Фото)

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Слизь эпохи динозавров: уникальная находка из Мьянмы (Фото)
02:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Ученым удалось обнаружить окаменелый древесный сок, в котором осталась задняя нога ящерицы, которая проживала на территории нынешней Мьянмы более 100 млн лет назад.

Международная группа ученых нашла самую древнюю из известных окаменелостей слизи. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование ученых из США, Германии и Финляндии.

Слизь ящерицы в окаменелости представлена в виде миксомицетов — типа слизевиков, входящий в состав супергруппы амебозои. Из-за структуры их тела ученым крайне редко удается найти сохранившиеся образцы древних миксомицетов. Фактически, это единственный известный пример из эпохи динозавров, которые жили во время мелового периода в современной Мьянме.

В окаменелости найдено не все тело миксомицета, а только одна часть — плодовое тело спорокарп длиной около 2 мм, однако даже это открытие позволило ученым сравнить древний образец с современными формами слизи.

Наиболее близким совпадением с современной слизью является род — слизистая плесень, которая растет на большинстве континентов. Обычно она существует на гниющей древесине.

При этом современные образцы очень похожи на древние миксомицеты, отмечают ученые. Благодаря этому им удалось установить, что за последние 100 млн лет слизевики практически не изменились, а их физиология осталась такой же, как и миллионы лет назад.

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Биология, Палеонтология, Слизь.
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