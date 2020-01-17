Спустя 15 лет: выяснена причина странного вращения зонда "Гюйгенс" при посадке на Титан (Фото, Видео)

Новости науки:Ученые выяснили, что причиной необычного вращения "Гюйгенса" стал комплекс факторов, связанных с его оборудованием.

Четырнадцатого января 2005 года аппарат вошел в атмосферу Титана - крупнейшего спутника Сатурна - и сел на его поверхность, в области Ксанаду. Это была первая и на сегодня единственная в истории мягкая посадка, совершенная во Внешней Солнечной системе. Ее осуществили на твердую поверхность, хотя посадка в океане была также предусмотрена конструкцией зонда.

На протяжении долгих лет научный мир мучил один вопрос. Эксперты ожидали, что зонд будет вращаться в направлении против часовой стрелки, и первоначально так и происходило: аппарат вращался со скоростью 7,5 оборота в минуту. Но затем внезапно изменил направление и начал вращаться по часовой стрелке.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи проанализировали поведение макета зонда в аэродинамической трубе лаборатории PRISME в Университете Орлеана.

Для управления вращением спускаемого модуля использовали 36 специальных лопаток. Как показал эксперимент, разделительная подсистема аппарата (SEPS) и антенны радиолокационного высотомера (RA) создали неожиданный вращающий момент, противоположный вращающему моменту, создаваемому лопатками.

Посадка "Гюйгенс"

Основываясь на данных, полученных во время исследования, ученые также подозревают, что другое устройство - инструмент для определения атмосферной структуры (Huygens Atmospheric Structure Instrument, HASI) - не было развернуто так, как предполагали, что тоже оказало свое воздействие при снижении.

Посадка "Гюйгенс"

К счастью, изменение направления вращения не повлияло на качество наблюдений, проводимых "Гюйгенсом". Снимки, сделанные во время спуска, показали сложный рельеф, имеющий следы действия жидкости. Одной из неожиданностей, представших перед научным миром, стало существование на спутнике второго, нижнего слоя ионосферы, который находится между 40 и 140 километрами. Анализ также показал, что на высоте примерно 80 километров в атмосфере Титана царит практически мертвый штиль.