Скачать
Пятница, 17.01.2020
Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели
Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели
Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва
Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва
Когда возвращается чемпионат Украины по футболу
Когда возвращается чемпионат Украины по футболу
Народные приметы на Крещение Господне 2020
Народные приметы на Крещение Господне 2020

Спустя 15 лет: выяснена причина странного вращения зонда "Гюйгенс" при посадке на Титан (Фото, Видео)

Спустя 15 лет: выяснена причина странного вращения зонда "Гюйгенс" при посадке на Титан (Фото, Видео)
14:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Ученые выяснили, что причиной необычного вращения "Гюйгенса" стал комплекс факторов, связанных с его оборудованием.

Четырнадцатого января 2005 года аппарат вошел в атмосферу Титана - крупнейшего спутника Сатурна - и сел на его поверхность, в области Ксанаду. Это была первая и на сегодня единственная в истории мягкая посадка, совершенная во Внешней Солнечной системе. Ее осуществили на твердую поверхность, хотя посадка в океане была также предусмотрена конструкцией зонда.

На протяжении долгих лет научный мир мучил один вопрос. Эксперты ожидали, что зонд будет вращаться в направлении против часовой стрелки, и первоначально так и происходило: аппарат вращался со скоростью 7,5 оборота в минуту. Но затем внезапно изменил направление и начал вращаться по часовой стрелке.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи проанализировали поведение макета зонда в аэродинамической трубе лаборатории PRISME в Университете Орлеана.

Для управления вращением спускаемого модуля использовали 36 специальных лопаток. Как показал эксперимент, разделительная подсистема аппарата (SEPS) и антенны радиолокационного высотомера (RA) создали неожиданный вращающий момент, противоположный вращающему моменту, создаваемому лопатками.

Посадка "Гюйгенс"

Основываясь на данных, полученных во время исследования, ученые также подозревают, что другое устройство - инструмент для определения атмосферной структуры (Huygens Atmospheric Structure Instrument, HASI) - не было развернуто так, как предполагали, что тоже оказало свое воздействие при снижении.

Посадка "Гюйгенс"

Ледяной Марс: ESA представило уникальный снимок (Фото)

К счастью, изменение направления вращения не повлияло на качество наблюдений, проводимых "Гюйгенсом". Снимки, сделанные во время спуска, показали сложный рельеф, имеющий следы действия жидкости. Одной из неожиданностей, представших перед научным миром, стало существование на спутнике второго, нижнего слоя ионосферы, который находится между 40 и 140 километрами. Анализ также показал, что на высоте примерно 80 километров в атмосфере Титана царит практически мертвый штиль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Титан, Планета, Космический зонд, Гюйгенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Гончарук написал заявление об отставке
03 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)
Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь