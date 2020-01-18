Скачать
Суббота, 18.01.2020
Гончарук о ликвидации ГАСИ: Это - моя принципиальная позиция
Гончарук о ликвидации ГАСИ: Это - моя принципиальная позиция
Сенат Польши отклонил судебную реформу
Сенат Польши отклонил судебную реформу
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками
Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками

SpaceX проведет испытание системы спасения корабля Crew Dragon

SpaceX проведет испытание системы спасения корабля Crew Dragon
05:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости науки:Falcon 9 должна осуществить испытательный запуск перспективного пилотируемого корабля Crew Dragon.

Американская ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в субботу должна осуществить испытательный запуск по неполной циклограмме перспективного пилотируемого корабля Crew Dragon для проверки его системы аварийного спасения, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Тестовый запуск ракеты-носителя с кораблем в непилотируемом режиме планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) во временное окно, которое открывается в 08:00 по времени Восточного побережья США.

После команды на экстренное отделение от ракеты на корабле Crew Dragon должны запуститься восемь резервных двигателей SuperDraco, которые отведут его от носителя на безопасное расстояние. Затем, после снижения, на корабле раскроются парашюты для приводнения в Атлантическом океане. В район его посадки прибудет спасательное судно.

В случае успеха корабль может быть сертифицирован NASA для осуществления пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Как сообщалось, в начале марта прошлого года создаваемый SpaceX американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил успешный автономный полет к МКС. После отстыковки от станции спускаемая капсула доставила на Землю результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции.

В рамках тестового непилотируемого полета Crew Dragon доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

На борту перспективного семиместного корабля находился облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета и посадки.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить весной этого года. Корабль должен отправиться на МКС в двухнедельный полет.

В случае успеха США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, МКС, SpaceX, Crew Dragon.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
02 Дикие собаки понимают жестикуляцию человека: исследование
03 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
04 Умер человек с самым низким на планете ростом
05 Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
SkyUp приостановит полеты в ОАЭ
SkyUp приостановит полеты в ОАЭ
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь