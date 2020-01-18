Надежда есть: ученые получили третий эмбрион почти вымершего северного белого носорога

Новости науки:Последний самец этого вида умер два года назад.

Этот подвид, один из двух вариантов белых носорогов, обитавший в центре Африки, - самый большой носорог в мире и четвертый по размеру сухопутный зверь планеты, уступающий только трем видам слонов. В начале 1960-х в природе жило более двух тысяч этих животных. За 20 лет, в результате варварского браконьерства, их число сократилось до 15 особей. Несмотря на все усилия по охране вида, сегодня в живых остались только две самки, а последний самец по имени Судан умер в 2018 году.

В спасении северного белого носорога участвуют ученые из Германии, Италии, Чехии, Кении, Японии и США, а также сотрудники национального парка Ол-Педжета и Кенийской службы охраны дикой природы. План заключается в том, что до смерти последнего самца удалось получить и законсервировать носорожью сперму. Теперь оставшихся самок, Наджину и Фату, стимулируют, получая их яйцеклетки. Рисковать ими нельзя, поэтому процедуру встречи яйцеклеток и сперматозоидов проводят "в пробирке", а суррогатными мамами для удачливых эмбрионов станут самки ближайшего родственного подвида - южного белого носорога.

Звучит это все проще, чем оказывается на деле. После стимуляции незрелые яйцеклетки (ооциты) забирают под наркозом. Это нужно повторять не слишком часто, чтобы не навредить здоровью Наджин и Фату, но и не затягивать, пока животные не стали слишком возрастными. Затем они проходят инкубацию. С лета, когда проект стартовал, удалось получить два жизнеспособных эмбриона.

В минувшем декабре наконец-то ученым снова удалось крошечное рождественское чудо: к праздникам они успешно оплодотворили еще одну яйцеклетку. Смогли получить девять яйцеклеток - три от Наджин и шесть от Фату; для инкубации ооциты отправляли в Италию. Успешно процедуру прошли пять из девяти: всего одна от Наджин и четыре - от Фату. Эту пятерку оплодотворили заранее подготовленной спермой почившего самца, и одна из четырех яйцеклеток Фату справилась с задачей: третий, жизнеспособный носорожий эмбрион - результат многомесячного труда огромного числа людей (и двух дам-носорогов, конечно).

Пока все эмбрионы находятся в глубокой заморозке, а ученые готовятся к попытке подсадить их и надеятся, что первую процедуру удастся провести уже в этом году. Параллельно они планируют получить еще больше жизнеспособных эмбрионов. Сейчас все эмбрионы получены от Фату; исследователи торопятся получить их и от 30-летней Наджин, пока не стало слишком поздно. Это необходимо для максимального генетического разнообразия восстанавливаемого вида.

Ян Стейскал, директор по международным проектам зоопарка им. Двура Кралове, поясняет: "Мы не знаем, сколько эмбрионов понадобится для успешного возрождения нового северного белого носорога. Вот почему каждый эмбрион так важен, поэтому долгосрочное сотрудничество между учеными, экспертами в зоопарках и специалистами по охране природы на местах является ключевым элементом, если мы хотим дать надежду виду, который иначе вымрет уже через несколько лет".