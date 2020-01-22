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Обнаружен самый древний ударный кратер на Земле

Обнаружен самый древний ударный кратер на Земле
09:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Яррабубба находится на кратоне Илгарн — исключительно древнем и стабильном участке коры, составляющем основную часть Западной Австралии.

Новая точная датировка австралийского кратера Яррабубба указала на возраст около 2,2 миллиарда лет, сделав его древнейшим на планете.

Семидесятикилометровый кратер Яррабубба на западе Австралии может оказаться древнейшим на Земле. Пока что этот рейтинг возглавляет южноафриканский Вредефорт возрастом около двух миллиардов лет. Датировки некоторых более старых остатков — таких как карельский Суавъярви — остаются спорными.

За столь долгий срок эрозия и движения тектонических плит практически полностью обновляют литосферу и стирают почти все следы даже самых мощных ударов. В некоторых случаях удается заметить характерные минералы, образовавшиеся в ходе таких событий, более 2,4 миллиарда лет назад, однако сами кратеры найти не получается.

Практически разрушены и остатки ударного кратера Яррабубба, которые исследовали американские и австралийские геологи во главе с Тиммонсом Эриксоном (Timmons Erickson) из Университета Кертин. Даже его исходный диаметр остается неизвестным и оценивается в пределах от 30 до 70 километров, а предыдущие датировки указывали на возраст от 1,2 до 2,6 миллиарда лет.

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Собрав образцы минералов, кристаллизовавшихся во время удара, ученые датировали их с помощью уран-свинцового радиоизотопного метода. Таким образом возраст Яррабубба был определен в 2,23 миллиарда лет (±5 миллионов), что делает его древнейшим из известных кратеров на планете. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Авторы замечают, что появление Яррабубба совпадает по времени с концом Гуронского оледенения, одного из наиболее жестоких в истории Земли. Компьютерное моделирование удара показало, что он мог привести к выбросу в атмосферу порядка 200 миллиардов тонн водного пара, а в результате — к разогреву планеты и дополнительному таянию льдов.

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Исследования, Земля, Наука, Кратер, Самый древний ударный кратер.
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