В Польше нашли "дом смерти" воинов-викингов XI века возрастом 1000 лет

Новости науки:Он расположен в центральной части древнего кладбища.

В Польше исследователи из Гданьского археологического музея обнаружили коллективное 1000-летнее захоронение скандинавских воинов, которое тут же получило название "дом смерти".

Как сообщает Nauka w Polsce, находка ошеломила польских ученых, поскольку скандинавские воины были обнаружены за сотни километров от своей родины - в деревне Чепля в Восточной Померании.

Обнаруженное захоронение археологи назвали "домом смерти". В нем были обнаружены останки четырех мужчин. Химический и генетический анализ показал, что эти люди были происхождением из Скандинавии, скорее всего из Дании.

По словам доктора Славомира Вадила из Гданьского археологического музея, воины были похоронены вместе с большим количеством различных погребальных предметов, не имевших большой ценности, оружия и элементов конной упряжи.

Внимания заслуживает сам "дом смерти", датированный XI веком. Этот "дом" был возведен из бревен и досок и внешне напоминает обычную бревенчатую хижину. Он состоит из четырех хорошо построенных погребальных камер размером 3,5х2 метра, в каждой из которых было похоронено по одному воину.

"Это был один из самых популярных методов строительства домов в то время, - говорит доктор Вадил. - Поэтому мы можем сказать, что это был "дом смерти".

По мнению археологов, датские воины были похоронены во времена династии Пястов - первой польской династии, которая правила с X-го и до конца XIV века.

"Дом смерти" был сооружен внутри более крупного некрополя, возведенного при польском короле Болеславе I Храбром. Судя по найденным в могилах мечам, копьям, пряжкам, стременам и шпорам, эти воины были искусными наездниками. Также в захоронениях были обнаружены старинные монеты, металлические безделушки, гребни, глиняные горшки и останки животных.

К слову, в другой части кладбища археологи обнаружили еще один, не менее интригующий способ захоронения. Они откопали два больших гроба, находившихся в помещении, построенном из вертикально установленных и заостренных шестов.