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"Шагающие" акулы оказались венцом эволюции (Видео)

"Шагающие" акулы оказались венцом эволюции (Видео)
13:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Самые первые представители акул берут свое начало более 400 миллионов лет назад.

Морские биологи признали небольших придонных Hemiscyllium, которые любят прогуливаться по рифам и пескам, самой последней эволюционной ветвью акул.

В новой работе международной группы ученых, опубликованной в журнале Marine and Freshwater Research, прослеживается эволюция индоавстралийских кошачьих акул (Hemiscyllium), которые также известны как "шагающие" акулы. Согласно выводам ученых, эти хрящевые рыбы, впервые обнаруженные в 2006 году, отделились от своего предка всего девять миллионов лет назад и их можно считать самым молодым видом акул на сегодня.

Небольшие акулы Hemiscyllium, достигающие 1,2 метра в длину, обитают в водах северной части Австралии, на востоке Индонезии и вблизи острова Новая Гвинея, имеют удлиненное тело в форме цилиндра, брызгальца (дыхальца), небольшие усики, пятнистый "камуфляжный" окрас и обитают на дне, по которому они словно "шагают" при помощи плавников. При этом зачастую такие акулы "выходят" на берег и бродят по песку.

"Будучи в среднем менее метра в длину, “шагающие” акулы не представляют угрозы для людей, но их способность противостоять среде с низким содержанием кислорода и ходить на плавниках дает им замечательное преимущество в плане добычи мелких ракообразных и моллюсков, — пишет Кристина Даджон, морской биолог из Университета Квинсленда, один из авторов статьи. — Эти уникальные особенности не достались их ближайшими родственникам — бамбуковым акулам — или более дальним родственникам — ковровым акулам, а также китовым". 

В исследовании, которое продлилось 12 лет, было изучено девять видов "шагающих" акул (Hemiscyllium henryi, Hemiscyllium ocellatum, Hemiscyllium freycineti, Hemiscyllium galei, Hemiscyllium michaeli, Hemiscyllium halmahera, Hemiscyllium trispeculare, Hemiscyllium strahani, Hemiscyllium hallstromi). Как замечают ученые, каждый из этих видов "похож по размеру тела и морфологии, но может быть легко дифференцирован на основе цветовых моделей". Кроме того, по словам авторов работы, все виды "имеют уникальный способ передвижения", "бродя" по морскому дну в поисках пищи на свои мускулистых плавниках.

"Мы обнаружили, что акулы, которые используют свои плавники, чтобы “ходить” по мелким рифам, эволюционно откололись от своего ближайшего общего предка около девяти миллионов лет назад и с тех пор разделились на группу, в которую входят как минимум девять акул, — говорит Марк Эрдманн, соавтор исследования. — Нам может показаться, что это случилось давным-давно, но акулы правили океанами более 400 миллионов лет. Это открытие доказывает, что современные акулы обладают замечательной эволюционной выносливостью и способностью адаптироваться к изменениям окружающей среды".

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По мнению ученых, решающую роль в формировании этого вида и их эволюции сыграла среда, в том числе изменение уровня моря, появление рельефа местности, образование рифов и распространение акул в новых местах. Анализ митохондриальной ДНК показывает, что Hemiscyllium появились после того, как группа акул мигрировала от своей первоначальной популяции — Chiloscyllium punctatum, коричневополосая кошачья акула — и впоследствии, в силу адаптации к новым тропическим местам обитания, приобрела генетические отличия.

Три вида "шагающих" акул уже внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. В ближайшее время перечень может пополниться и другими представителями Hemiscyllium. Кроме того, биологи не исключают, что в будущем обнаружится еще больше родственников этих рыб.

"Глобальное признание необходимости защитить этих акул поможет обеспечить их процветание. — добавляет Эрдманн. — Важно, чтобы местные власти, правительства и все международное сообщество продолжали работать над созданием морских охраняемых зон ради сохранения биологического разнообразия океана".

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Исследования, Акулы, Животные, Наука, Мир животных, Шагающие акулы.
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