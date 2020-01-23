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Четверг, 23.01.2020
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Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа
Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа

Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа

Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа
15:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:На замену телескопу Spitzer придет аппарат James Webb, который будет выполнять схожие функции.

Spitzer, наряду с Hubble и Chandra, — одна из "великих обсерваторий" НАСА. Телескоп был запущен 25 августа 2003 года и выведен на орбиту ракетой-носителем Delta-2. На тот момент он являлся крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом и был способен покрыть все типы электромагнитного излучения.

Решение о приостановке работы аппарата связаны еще и с тем, что его матрицы охлаждались жидким гелием, запасы которого подошли к концу в 2009 году. Результатом стало то, что телескоп потерял способность получать снимки высокого качества в дальней части инфракрасного спектра.

Среди главных открытий телескопа — обнаружение самого большого кольца Сатурна, открытие нескольких экзопланет и составление карт из атмосфер, а также открытие структуры магнитных полей в центре Млечного пути.

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"Изначально мы планировали, что телескоп Spitzer завершит свою работу примерно в тот же момент, когда на орбиту будет выведена обсерватория James Webb, способная исполнять схожие задачи. Из-за всех задержек, связанных с его постройкой, нам пришлось продлить работу Spitzer. Через год James Webb будет запущен, и в дальнейшей работе Spitzer теперь нет необходимости" - Пол Герц, Астрофизический департамент НАСА.

В НАСА отметили, что Spitzer останется на орбите и в будущем может быть расконсервирован.

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НАСА, Космос, Телескоп, Наука, Spitzer, James Webb.
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