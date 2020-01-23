Китайский зонд прислал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Новости науки:В рамках миссии посадочный аппарат и ровер делают снимки поверхности естественного спутника Земли.

Китайский лунный посадочный модуль "Чанъэ-4" и ровер "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже чуть более года. Все это время они исследуют кратер Фон Карман — и передают данные на Землю с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо".

Недавно китайские астрономы поделились новыми данными, полученными инструментами зондов, в частности — высококачественными снимками, сделанными посадочной камерой "Чанъэ-4" и панорамной камерой "Юйту-2".

Фотографии были сделаны в рамках 12 лунных дней.

Некоторые из снимков, полученных "Чанъэ-4", обработал астрофотограф Дуг Эллисон (Doug Ellison); снимки в его обработке можно найти по ссылке, некоторые из них представлены в данном материале.