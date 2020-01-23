Почему люди седеют от стресса: занимательный эксперимент на мышах

Новости науки:Ученые выяснили, что сильный стресс активирует симпатическую нервную систему, вызывая выброс норадреналина.

Уже давно известно, что седые волосы — результат естественного процесса старения, нарушений пигментации или банальная генетика. Однако недаром мы все знаем выражение "поседеть от ужаса". То, что негативные переживания могут влиять на появление седых волос даже в 25 лет, — тоже не секрет. Ранее специалисты предполагали, что стресс каким-то образом ускоряет процесс старения или вызывает аутоиммунный ответ. Но до сих пор ученые точно не знали, какую именно роль стресс играет в поседении и почему наши волосы так реагируют.

Как объясняют авторы исследования, цвет волос определяется меланоцитарными стволовыми клетками, которые вырабатывают пигмент меланин. В процессе естественного старения, то есть с возрастом, запасы клеток постепенно истощаются, в результате чего пигментированные волосы заменяются белыми. Чтобы проверить, как именно стресс может влиять на наш цвет волос, команда ученых из Гарвардского университета решила провести эксперименты над лабораторными мышами (выбирали только тех грызунов, которые обладали черным окрасом).

Животных подвергали различным типам стрессоров: физическая боль (кололи инъекции ресинифератоксина — вещество, содержащееся в молочае и способное нанести жгучую, порой смертельную боль); психологический стресс (пересаживали из одной клетки в другую, светили яркой лампой, раскачивали клетку); а третью группу обездвиживали, сажая в тесную клетку. После этого грызунов брили.

Через четыре недели эксперимента, когда шерсть отрастала, выяснилось, что каждый фактор стресса вызывал истощение клеток, они как бы удалялись из фолликула: в итоге это приводило к появлению "островков" белых волос. Однако у мышей из первой группы (которым кололи токсин) целых 30% волос выросли седыми.

Через четыре недели у грызунов вырастала седая шерсть © / Nature

Согласно выводам исследования, опубликованного в журнале Nature, экстремальные уровни стресса вызывают гиперактивность симпатической нервной системы, которая отвечает за быстрый непроизвольный ответ организма на опасные или нервозные ситуации. Это, в свою очередь, способствует скорейшему истощению стволовых клеток, отвечающих за цвет волос, что приводит к потере пигмента и появлению белых, седых волос.

Изображение демонстрирует, как стресс влияет на меланоцитарные стволовые клетки. Стволовые клетки меланоцитов (MeSC) находятся в выпуклости волосяного фолликула, который иннервируется нейронами симпатической нервной системы, выделяющими молекулу нейротрансмиттера норадреналина. Фолликул проходит три фазы: регенерация, дегенерация и покой © / Nature

"Наше исследование демонстрирует, что активность нейронов, вызванная острым стрессом, может приводить к быстрой и постоянной потере соматических стволовых клеток, и иллюстрирует пример, в котором на поддержание соматических стволовых клеток напрямую влияет общее физиологическое состояние организма", — пишут ученые.

Затем ученые искали гены, экспрессия которых более всего менялась во время стресс-экспериментов: оказалось, этот ген отвечает за кодирование группы белков под названием циклинзависимые киназы (CDK). Когда грызунам ввели препарат, который приостанавливает кодирование CDK, мех мышей переставал терять свой цвет. Однако ученые предупреждают, что их эксперименты не дают лечения от поседения волос — это необратимый процесс, —но дает представление о том, как стресс может повлиять и на многие другие части тела.

Кроме того, замечают авторы работы, их выводы противоречат более ранним теориям, которые предполагали, что поседение волос начинается вследствие иммунного ответа или из-за "гормона стресса" — кортизола.

"Наше открытие показывает, что CDK участвует в процессе и, следовательно, может быть терапевтической мишенью. Пока слишком рано говорить, станет ли это когда-нибудь целью в клинической практике, но это стоит исследовать дальше", — говорит один из авторов исследования, доктор Тьяго Маттар Кунья.