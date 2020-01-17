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Стресс провоцирует язву желудка: так ли это?

Стресс провоцирует язву желудка: так ли это?
17:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Нет, язва не возникает, когда у вас много эмоционального и физического напряжения. Эксперты говорят, что это скорее редкость, и происходит только в редких случаях.

Язва желудка обычно развивается очень медленно, и ей предшествует длительная история болезни. Однако, не стоит недооценивать стресс, он может сыграть свою негативную роль, пишет FitForFun.

Как возникает язва желудка

Сначала возникает воспаление слизистой желудка. Бактерия, которая называется Helicobacter pylori, виновата в 80% случаев. Если смешивается баланс между желудочной кислотой и защитными факторами слизистой оболочки желудка – возникает воспаление. И только на второй стадии хронического воспаления желудка может возникнуть язва.

Триггеры для воспаления желудка

При очень большом стрессе и очень малом балансе движения и отдыха в организме появляется избыток гормонов стресса, таких как адреналин или кортизол.

Это может привести к ряду проблем со здоровьем (нарушение сна, выпадение волос, потеря аппетита, аритмия сердца и т. д.). И косвенно, стресс может также повлиять на желудок.

Также у вас может появиться язва, если:

  • Вы стали постоянным курильщиком;

  • Употребляете много алкоголя;

  • Часто пьете обезболивающие, такие как парацетамол;

  • Постоянно употребляет в пищу продукты с высокой кислотностью или, которые стимулируют образование кислоты (колбаса, сахар, белая мука, алкоголь, кофе).

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Но это лишь 20% случаев, основной причиной является бактерия Helicobacter pylori.

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Здоровье, Стресс, Язва желудка, Язва.
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