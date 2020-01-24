Обнаружено большое количество кислорода в атмосфере древней звезды

Новости науки:Кислород не существовал в ранней Вселенной; он был сформирован в результате ядерных реакций, происходящих глубоко в недрах наиболее массивных звезд.

Международная команда, включающая астрономов из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, обнаружила большие количества кислорода в атмосфере одной из самых древних и бедных элементами звезд, известных науке - "примитивной" звезды под названием J0815+4729.

Эти новые находки, которые были сделаны при помощи обсерватории им. Кека, расположенной на Гавайях, позволившей выяснить химический состав древней звезды, дают важные сведения о формировании кислорода и других важных химических элементов внутри звезд самых первых поколений во Вселенной.

Кислород является третьим по распространенности химическим элементом во Вселенной после водорода и гелия, и он критически важен для всех земных жизненных форм, поскольку необходим для дыхания, а также является "строительным кирпичиком" сахаров. Он также является основной элементной составляющей земной коры.

Изучение производства кислорода и других элементов в ранней Вселенной требует наблюдений самых древних звезд. Звезда J0815+4729, расположенная на расстоянии свыше 5000 световых лет от нас в направлении созвездия Рысь, представляет собой одну из таких древних звезд. Она относится к гало Млечного пути.

В ходе проведенной работы астрономы во главе с исследователем-постдоком Джонеем Гонсалесом Хернандесом (Jonay González Hernández) определили спектральным методом содержания 16 элементов, включая кислород, в веществе звезды J0815+4729. Анализ полученных данных показал необычно высокие концентрации углерода, азота и кислорода - составляющие соответственно 10, 8 и 3 процента от содержания в веществе Солнца - на фоне крохотных содержаний некоторых других элементов, таких как кальций и железо, наблюдавшихся в веществе звезды в концентрациях порядка миллионных долей от содержания в веществе Солнца. Эти данные указывают на то, что сверхновые в ранней Вселенной являлись мощным источником кислорода, пояснили авторы.

В ближайшем будущем Гонсалес Хернандес и его команда планируют поиски других звезд, подобных звезде J0815+4729, в нашей Галактике.

Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal вчера, 23 января.