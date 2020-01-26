Определена возможная система происхождения кометы Борисова

Новости науки:Хвостатая гостья уже прошла перигелий орбиты и теперь покидает окрестности Солнца, двигаясь в направлении южного созвездия Телескопа.

Открытая в прошлом году комета 2I/Борисова стала лишь вторым объектом в Солнечной системе, чье межзвездное происхождение достоверно подтверждено астрономами. Но откуда она прилетела?

Первая попытка найти родную систему межзвездной путешественницы была предпринята командой польских астрономов. Проанализировав данные телескопа Gaia, они определили, что примерно один миллион лет назад комета прошла на расстоянии 5 световых лет от пары красных карликов Kruger 60. Расчеты показали, что относительная скорость объекта относительно системы составила всего 3.43 км/с. Поэтому, астрономы предположили, что комета может происходить из аналога облака Оорта вокруг Kruger 60. Однако многие ученые усомнились в этой возможности, поскольку расстояние в 5 световых лет слишком велико для подобной структуры.

Поэтому команда астрономов из Европы и США провела новое, более детальное исследование. Ученые также использовали информацию собранную телескопом Gaia, а также уточненные данные о траектории движения кометы. Моделирование позволило выявить 14 звездных систем, с которыми комета Борисова сближалась на дистанцию меньше чем 1 парсек (3.26 световых года).

Наибольший интерес у исследователей вызвала звезда Росс 573. Это одиночный красный карлик, находящийся на расстоянии 60 световых лет от Солнца. Моделирование показало, что 910 тысяч лет назад межзвездная путешественница прошла на расстоянии всего в 0.22 светового года от звезды. Этого вполне достаточно для того, чтобы комета Борисова могла происходить из аналога облака Оорта этой системы.

Более того, проведенные исследователями расчеты показали, что столь близкие сближения кометы Борисова со звездами должны в среднем происходить лишь один раз в 120 млн лет.В то же время, у исследователей есть и один серьезный аргумент против того, что Росс 573 действительно является "родиной" кометы Борисова. Расчеты говорят о том, что скорость движения тела относительно красного карлика составляла 23 км/с. Это очень много. Для сравнения, максимальная возможная скорость выброса кометы из аналога Солнечной системы составила бы лишь 17.4 км/с.

Чтобы набрать скорость в 23 км/c, комета Борисова должна была пройти очень близко к какому-то объекту, имеющему массу, значительно превышающую массу Юпитера — коричневому или же красному карлику. Однако пока что астрономам не удалось найти никаких крупных компаньонов у Росс 573.

Так что, возможно это все же совпадение и во время своих странствий по Млечному пути комета попросту совершила близкий пролет этой системы. Иная возможность заключается в том, что в недалеком прошлом Росс 573 сблизилась с другой звездой. Сопровождавшие это событие гравитационные пертурбации привели к выбросу объектов из окружающего ее скопления ледяных тел — в том числе и кометы Борисова.