Зачем жукам радужный окрас?

Новости науки:Яркий окрас необходим для размножения, несмотря на то, что что привлекает хищников. Но новые данные оказались неожиданными — это камуфляж.

Радужная раскраска — не редкость в природе. Ею обладают и птицы, и жуки, у которых очень много естественных врагов.

Азиатские жуки (Sternocera aequisignata) отличаются блестящими радужными экзоскелетами, которые переливаются всеми цветами. Столь яркий хитин есть и у самцов, и у самок, что указывает на важность окраски не только для спаривания.

Чтобы узнать, влияет ли радужный панцирь на невидимость жуков для голодных птиц, группа исследователей под руководством эколога Карин Кьернсмо из Бристольского университета в Англии провели интересный эксперимент. Они прикрепили искусственные панцири радужного жука, фаршированные мучным червем, к листьям в диком лесу, раскрасив имитации в разные цвета: синий, зеленый, фиолетовый, в цвета радуги и черный. Все было установлено 886 "мишеней", как ярких, так и неприметных.

Через два дня исследователи вернулись в лес и подсчитали "потери". Оказалось, что больше всего выжило переливающихся "жуков": птицы съели 85% фиолетовых и синих муляжей и менее 60% переливающихся.

Непонятно, испытывают ли птицы проблемы со зрением или просто боятся яркого окраса, предупреждающего об ядовитости цели. Кьернсмо предполагает, что быстро меняющиеся цвета могут нарушить обычные процессы формирования изображения у птиц.

Что касается людей, то их результат оказался хуже. Во втором эксперименте 36 человек, пытаясь разглядеть в листве радужные и блеклые муляжи жуков, нашли менее 80% синих и пурпурных и только 17% радужных. То есть переливчатость — прекрасный камуфляж.