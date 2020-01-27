NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид

Новости науки:Астероид, открытый 23 октября 1995 года, приблизится к нашей планете на расстояние, что в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

В феврале рядом с Землей пролетит астероид с номером 163 373, диаметр которого, по данным астрономов, составляет от 440 до 990 метров.

Несмотря на то, что столкновение этого астероида с Землей маловероятно, в NASA относят этот объект к потенциально опасным, пишет archyde.com.

В следующий раз этот астероид пролетит в относительной близости от Земли 6 августа 2075 года.

Астероид 163 373 относится к группе Аполлона, то есть к астероидам, траектории полета которых пересекают орбиту Земли. Такие астероиды считаются потенциально опасными.

Последнее столкновение Земли с достаточно крупным астероидом произошло 15 февраля 2013 года, когда ранее неизвестное небесное тело 18 метров в поперечнике взорвалось при входе в атмосферу Земли над Челябинском в России. От взрывной волны пострадало около 1 500 человек.