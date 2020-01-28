Баня - удел индейцев: в Мехико нашли доказательства (Фото)

Новости науки:В Мехико обнаружили баню индейцев XIV века.

Ученые из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили в исторической части Мехико парную баню и другие археологические свидетельства жизненного уклада местных индейцев доиспанского периода. Пресс-релиз об открытии выложен на сайте учреждения.

В ХIV веке на месте современного Мехико разрастался город-государство Теночтитлан — будущая столица империи ацтеков, расположенная на острове в соленом озере. По словам исследователей, это открытие позволяет подтвердить местоположение самой древней части Теночтитлана — квартала Темазкалтитлана, где располагались многие святыни и важные для тогдашних горожан культурные объекты.

Ранее о том, что в Темазкалтитлане существовали такие купальни, было известно из древних документов: находка подтверждает их подлинность. Паровую баню темаскаль — или на местном языке «науатль» — ученые датировали XIV веком. Куполообразное сооружение находится недалеко от Ла-Мерсед в Мехико, под улицей Талавера. Темаскаль, вероятно, использовался в лечебных и духовных целях: археологи связывают его с местными женскими культами плодородия и предполагают, что, кроме различных очистительных обрядов, в нем могли проходить роды.

Исследователи описывают принцип его работы так: подпитываемый естественными горячими источниками, темаскаль включал в себя ванну — небольшой бассейн с теплой водой и скамью для сидения. Сооружение построено из саманных блоков и облицовано породой вулканического происхождения, известной как тезонтл. Оно наполнялось паром от воды, что и использовалось при различных обрядах и омовениях. Длина конструкции была порядка пяти метров (16,5 фута), а ширина — почти три (9,8 фута).

Местные жители поклонялись здесь женским божествам. Кроме плодородия, культы, по словам авторов пресс-релиза, археолога Виктора Эсперона Каллеха и его коллег, вероятно, включали богинь очищения и воды. Интересно, что жители Темазкалтитлана тоже поклонялись божествам, связанным с пульке — доиспанским алкогольным напитком из агавы и других растений. Известно, что процесс его изготовления был всегда окружен большим количеством религиозных отправлений.

В документе Crónica Mexicáyotl Эрнандо Альварадо Тезозомок, знатный науа, описал темаскаль Теночтитлана, построенный для обрядов очищения благородной индейской девушки по имени Кецальмояхуаци, и участие горожан в этих обрядах. Авторы подчеркивают, что новое открытие поможет получить более полное представление о духовном и культурном значении района Темазкалтитлан и его обрядовых практик.

В процессе раскопок и обнаружения темаскаля ученые также нашли остатки зданий более поздних периодов, показывающих развитие района в последующие столетия. Так, в XVI веке рядом был выстроен дом коренной семьи благородного происхождения — об этом свидетельствуют полы, сделанные из сырцовых блоков, и изукрашенные стены. А в XVIII веке, в период Новой Испании, на этом месте работал кожевенный завод. Команда университета надеется, что активные исследования помогут выстроить более полную картину жизни местных жителей и изменений ее с течением времени, а также максимально полно восстановить обычаи доиспанских времен.