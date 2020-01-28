Попейте йогурт: простой и эффективный способ предотвратить развитие рака молочной железы

Новости науки:Йогурт – источник пробиотиков и, как отмечают специалисты, потенциальный эффективный способ профилактики рака молочной железы у женщин.

Исследователи из Ланкастерского университета отмечают, что одной из причин возникновения рака молочной железы может быть воспаление, вызванное вредными бактериями. Следовательно, потребление йогурта – простой и эффективный способ, который потенциально может помочь предотвратить заболевание.

Йогурт содержит полезные лактозо-ферментирующие бактерии и является источником пробиотиков, полезных для кишечника.

Суть исследования

Теперь мы знаем, что грудное молоко не является стерильным, а лактация меняет микрофлору груди. Бактерии, ферментирующие лактозу, обычно находятся в молоке и могут также находиться в протоках молочной железы у женщин во время кормления грудью и в течение неизвестного периода после кормления грудью.

"Бактерии, ферментирующие лактозу, обычно присутствуют в грудном молоке и, вероятно, занимают грудные протоки женщин во время и после лактации", – говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что эти лактозо-ферментирующие бактерии в молочной железе являются защитными, ведь доказано, что каждый год грудного вскармливания снижает риск развития рака молочной железы на 4,3%.

Несколько других исследований также свидетельствуют о том, что добавление йогурта в рацион коррелирует с уменьшением риска рака молочной железы, что, как предполагают исследователи, может быть связано с вытеснением вредных бактерий полезными бактериями.