Популярные увлечения, которые прокачают ваш мозг

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Долгое время считалось, что люди рождаются с определенным уровнем интеллекта, и лучшее, что мы могли сделать в жизни, - это реализовать свой потенциал.

Теперь ученые доказали, что мы действительно можем увеличить наш потенциал и получать удовольствие от этого процесса.

Теперь мы знаем, что, приобретая новые навыки, мозг создает новые нервные пути, которые заставляют его работать быстрее и лучше.

Играть на музыкальном инструменте.

Воспроизведение музыки помогает в творчестве, аналитических навыках, языке, математике, мелкой моторике и многом другом.