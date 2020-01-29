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Популярные увлечения, которые прокачают ваш мозг

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Популярные увлечения, которые прокачают ваш мозг
17:12 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Список из 7 хобби, которые сделаю вас умнее и почему.

  • 1

    Долгое время считалось, что люди рождаются с определенным уровнем интеллекта, и лучшее, что мы могли сделать в жизни, - это реализовать свой потенциал.

    Теперь ученые доказали, что мы действительно можем увеличить наш потенциал и получать удовольствие от этого процесса.

    Теперь мы знаем, что, приобретая новые навыки, мозг создает новые нервные пути, которые заставляют его работать быстрее и лучше.

    Играть на музыкальном инструменте.

    Воспроизведение музыки помогает в творчестве, аналитических навыках, языке, математике, мелкой моторике и многом другом.

  • 2

    Читай что угодно.

    Преимущества чтения одинаковы если вы наслаждаетесь "Игрой престолов", "Гарри Поттером" или последний выпуск новостной прессы. Чтение уменьшает стресс и увеличивает все три типа интеллекта - кристаллизованный, подвижный и эмоциональный.

  • 3

    Регулярно делайте физические упражнения.

    Случайные упражнения сами по себе не помогают. Регулярные физические упражнения гораздо эффективнее, чем тяжелые тренировки время от времени. При регулярных тренировках клетки наполняются BDNF, белком, который помогает с памятью, обучением, сосредоточенностью, концентрацией и пониманием. Это также часто называют остротой ума.

  • 4

    Выучить новый язык.

    Забудьте про решение головоломок, чтобы улучшить свою память и выучите иностранный язык. Исследования показали, что двуязычные люди лучше решают головоломки, чем люди, говорящие только на одном языке. Успешное изучение новых языков позволяет вашему мозгу лучше выполнять любые умственные задачи. Это включает в себя типичные управленческие навыки, такие как планирование и решение проблем.

  • 5

    Проверьте свои накопленные знания.

    Применяйте концепцию накопительного обучения в повседневной жизни и на своем рабочем месте, отслеживая примечательные фрагменты знаний, которые вы приобретаете. Просмотрите последние книги, наблюдения во время важных переговоров или ведите небольшой журнал с чем-нибудь, что привлекает ваше внимание. Начните интегрировать накопительное обучение в свою программу самосовершенствования.

  • 6

    Тренируй свой мозг.

    Судоку, головоломки, загадки, настольные игры, видеоигры, карточные игры и подобные действия увеличивают нейропластичность. Это включает в себя широкий спектр изменений в нервных путях и синапсах, которые в основном являются способностью мозга к самоорганизации.

  • 7

    Медитируйте.

     

    Медитация стала интересной для амбициозных людей, потому что исследование подразумевало, что мы можем контролировать свои собственные мозговые волны и чувствовать то, что мы хотим чувствовать, когда захотим. Это означает, что мы можем чувствовать себя более сильными прямо перед переговорами, более уверенно, когда просим о повышении, и более убедительно во время разговора с продавцом.

Удивительно, но это доказано: мозг можно омолодить

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Мозг, Интеллект, Хобби, Ум, Увлечение.
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