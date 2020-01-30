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В природу выпустили генетически модифицированную бабочку

В природу выпустили генетически модифицированную бабочку
12:14 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Насекомое удивительно быстро приспосабливается ко все новым видам пестицидов.

В США выпустили в природу первых генетически модифицированных самцов бабочек капустной моли, пишет журнал Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

Капустная моль (Plutella xylostella) — один из основных вредителей сельскохозяйственных культур в мире. Личинки питаются листьями цветной и белокочанной капусты, брокколи и рапса. Ежегодный ущерб, причиняемый капустной молью, оценивается в пять миллиардов долларов в год.

Сокращение популяции

Благодаря биотехнологической разработке американских и британских ученых во главе с Энтони Шелтоном число вредителей сельского хозяйства будет уменьшаться.

Специалисты добавили природному мотыльку два новых гена. Один из них включается только в потомстве генетически модифицированных (ГМ) самцов, приводя к смерти всех новорожденных самок. Причем такой ген передается по мужской линии, и все родившиеся от ГМ-насекомых самцы также не смогут иметь потомства женского пола.

Другой ген, кодирующий красный флуоресцентный белок, нужен был только для того, чтобы идентифицировать ГМ-мотыльков в природе.

Разработанная учеными модель является управляемой и самоограничивающейся. Поскольку потомство капустной моли обладает высокой смертностью — умирает до 50 процентов из каждого нового поколения, — по расчетам ученых, летальный ген исчезнет через несколько поколений, если не выпускать каждый раз новых ГМ-самцов.

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Как прошли испытания

Во время полевых испытаний в штате Нью-Йорк в августе и сентябре 2017 года исследователи выпускали ГМ-мотыльков в природу шесть раз, от 1000 до 2500 особей каждый раз. По наблюдениям ученых, ГМ-самцы в первый сезон выжили в дикой природе и успешно конкурировали с дикими самцами за спаривание с самками.

Как и предполагалось, в течение нескольких поколений ГМ-насекомые на территории полностью исчезли. Для контроля выхода искусственного штамма из местной экосистемы исследователи использовали методику mark — release — recapture ("пометил — выпустил — поймал"), когда меченые мотыльки, привлеченные специальными феромонами, собирались в ловушки.

Руководитель британского исследовательского центра Oxitec в области сельского хозяйства и один из авторов исследования Нил Моррисон отметил, что исследование показало огромный потенциал такой технологии как инструмента борьбы с вредителями.

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Исследования, Наука, Бабочки, Генетически модифицированная бабочка, Виды бабочек.
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