Почти такой же: ученые сравнили мозг кальмара и собаки

Новости науки:Ученые из Австралии провели серию МРТ-исследований кальмаров и выяснили, что их мозг устроен так же сложно, как мозг собаки.

Ученые из Университета Квинсленда, используя МРТ высокого разрешения и новые методики окрашивания, обнаружили и описали ранее не известные нейронные пути в мозгу кальмаров. Согласно их выводам, современные головоногие, в число которых входят осьминоги, каракатицы и кальмары, имеют очень сложный мозг.

"Их орган приближается по сложности устройства к мозгу собаки, превосходит мышей и крыс, если мы говорим о количестве нейронов", — отметили исследователи.

Они смогли подтвердить 282 новые нейронные цепи, причем около 60% из них участвуют в зрительной и моторной функциях. Ученые предположили, что это открытие может объяснить сложное поведение головоногих моллюсков. К примеру, они могут мгновенно менять окраску для маскировки и общаться между собой, используя разнообразные сигналы.

"Если и другие нейронные сети используются для маскировки и общения, то мы сможем объяснить уникальную способность кальмаров уклоняться от хищников, успешно охотиться и взаимодействовать друг с другом посредством динамичного изменения цвета", — добавили исследователи.