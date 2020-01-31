Скачать
Пятница, 31.01.2020
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
В России обнаружили двух больных коронавирусом
В России обнаружили двух больных коронавирусом
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Появился новый способ изучения истории звезд по их экзопланетам

Появился новый способ изучения истории звезд по их экзопланетам
15:52 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Объектом исследования выступила система Kepler-11.

Ученые предложили новый метод изучения происхождения и эволюции звезд по ближайшим планетам. Результаты опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Ученые из Австрии, Швеции, Швейцарии и России подтвердили эффективность разработанного ими метода восстановления истории эволюции звезд и их планетных систем на основе анализа атмосферы этих планет. 

Метод проверялся учеными на примере системы Kepler-11. Эта одиночная звезда из созвездии Лебедя находится на расстоянии 2000 световых лет от Земли и обладает самой многочисленной из известных на сегодняшний день экзопланетной системой.

По словам ученых, система Kepler-11 является очень удачным объектом для проверки нового метода, так она состоит из шести планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей по своим параметрам на Солнце. Пять из шести планет находятся на орбитах, расположенных ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. А шестая, самая дальняя, находится на расстоянии, равном удалению Венеры от Солнца.

Телескоп "Спитцер" завершил свою миссию
Телескоп "Спитцер" завершил свою миссиюЧитать полностью

"Атмосферы планет, вращающихся на близких от звезды орбитах, испытывают интенсивную потерю массы под воздействием высокоэнергичного излучения звезды —рентгеновского и ультрафиолетового, что особенно сильно выражено на начальных стадиях их эволюции, — приводятся в пресс-релизе СФУ слова Николая Еркаева. — В предыдущих работах мы обозначили эффективный метод моделирования этого явления. Он позволяет восстанавливать историю эволюции высокоэнергичного излучения звезды благодаря информации о сегодняшних свойствах ее планет. Более того, этот метод подходит для определения начальных масс планетарных атмосфер. При этом информативность и точность результатов оказывается тем выше, чем больше планет одновременно анализируются".

Моделирование показало, что звезда Kepler-11 эволюционировала на 85 процентов медленнее, чем другие звезды с такими же массами. Об этом "рассказали" атмосферы вращающихся вокруг нее планет. Опираясь на новый метод, ученые смогли теоретически оценить начальные планетарные атмосферные массы для планет Kepler-11b, c и f. Для Kepler-11g, масса которой ранее считалась неопределенной, был установлен нижний предел массы, составляющий 10 масс Земли.

Также ученым удалось определить температуру протопланетного диска, из которого образовались планеты — около 550 градусов Кельвина. Исследователи утверждают, что этот диск существовал около одного миллиона лет, прежде чем система Kepler-11 начала свое формирование и приобрела сегодняшний вид.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Звезды, Экзопланеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
04 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
05 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Италии объявили ЧП из-за коронавируса
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь