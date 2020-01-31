Создан новый пластырь, который распознает устойчивые к антибиотикам бактерии

Новости науки:Исследователи занялись созданием меняющего цвет пластыря потому, что при должной работоспособности он может снизить уровень заболеваемости кишечными инфекциями.

Если вы сильно порежетесь ножом или получите другую подобную рану, в ваш организм могут попасть опасные для здоровья микроорганизмы. Они могут стать причиной возникновения различных бактериальных инфекций, для лечения которых могут потребоваться антибиотики.

К сожалению, многие микроорганизмы имеют свойство вырабатывать стойкость к лекарствам, поэтому чем раньше они будут обнаружены в вашем теле, тем больше шансов на излечение у вас появится. Чтобы быстро выявлять наличие в ране устойчивых к антибиотикам бактерий, китайские ученые создали пластырь, который подобно светофору способен окрашиваться в зеленый, желтый и красный цвета. Но что обозначают эти оттенки и каким образом повязка может распознавать опасные бактерии?

О новом изобретении сотрудников Института прикладной химии Китайской академии наук было рассказано в научном журнале ACS Central Science.

Быстрое лечение бактериальные инфекций

В ходе научной работы исследователям удалось создать материал зеленого цвета, который спустя четыре часа после наклеивания на рану окрашивается в желтый или красный цвет. Если пластырь становится желтым, это значит, что в ране есть бактерии, но они могут быть легко уничтожены антибиотиками. А вот если материал обретает красный оттенок, это значит, что входящие в его состав вещества вошли в реакцию с ферментами, которые выделяются бактериями, имеющими иммунитет к лекарствам.

Как можно догадаться, в случае окрашивания пластыря в желтый цвет доктора могут просто назначить пациентам прием антибиотиков. Если же материал стал красным, доктора могут облучить его ярким светом, который заставит его высвобождать высокоактивные виды кислорода и тем самым ослабить стойкость бактерий к антибиотикам. Считается, что таким образом врачи могут своевременно остановить развитие инфекции и помочь пациентам избежать осложнений.

На данный момент работоспособность технологии была проверена только на мышах. На их тела были нанесены раны и внедрены бактерии кишечной палочки. После нанесения новой повязки она действительно окрасилась в красный цвет и помогла ученым быстрее залечить ранение при помощи яркого излучения. Когда именно технология будет проверена на людях, пока неизвестно.

Перед этим китайские ученые хотят улучшить как минимум два свойства нового пластыря. Во-первых, они хотят, чтобы созданный ими материал распознавал даже небольшой штамм бактерий, оказавшийся на ране. Во-вторых, им необходимо сделать так, чтобы распознавание бактерий и изменение цвета пластыря происходили гораздо быстрее четырех часов.

Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете материалы, которые не были опубликованы на сайте!

Вообще, создание подобных пластырей ведется постоянно и разными группами ученых. На сегодняшний день существует огромное количество повязок, которые могут быстро устранить физическую боль и даже помочь в борьбе с курением. Недавно американские ученые пропитали пластырь веществами, которые способствуют быстрому заживлению ран. Почитать о том, что у них получилось в итоге, можно в нашем специальном материале.