Ученые рассказали, какие хобби повысят ваш IQ (Фото)

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Теперь ученые доказали, что мы действительно можем увеличить наш потенциал и получать удовольствие от этого процесса.

Теперь мы знаем, что, приобретая новые навыки, мозг создает новые нервные пути, которые заставляют его работать быстрее и лучше.

Вот список из семи хобби, которые делают вас умнее.

Играть на музыкальном инструменте

Воспроизведение музыки помогает в творчестве, аналитических навыках, языке, математике, мелкой моторике и многом другом.