Новое исследование: Животные могут чувствовать эмпатию

Новости науки:Впервые, способность сопереживать и отражать чужую боль была замечена у животных.

Развившись как социальное общество, которое опирается на сильные общественные и семейные связи, люди обладают замечательной способностью сопереживать эмоциям и боли других .

Мы вздрагиваем, когда видим, что кто-то другой страдает или чувствует себя плохо, когда наши близкие испытывают потерю.

Когда речь заходит о том, почему мы испытываем эмпатию, предыдущие исследования пришли к потенциальному объяснению.

Существует теория, что поясная кора, область мозга, активируемая, когда мы получаем травму или испытываем боль, содержит зеркальные нейроны, которые легко запускаются, когда мы видим, что кто-то другой получает травму.

Другими словами, та же самая область, активируемая нашей собственной болью, также активируется, когда она регистрирует чужую боль.

Эта теория оставалась непроверенной до сих пор, поскольку невозможно зарегистрировать активность отдельных клеток головного мозга человека или нарушить мозговую активность в поясной коре.

Чтобы определить, отвечает ли поясная кора за эмпатию, исследователи из Нидерландского института неврологии обратились к крысам.

Для исследования, опубликованного в журнале Current Biology, исследователи следили за активностью мозга крысы, когда она наблюдала за тем, как другая крыса получает легкий шок.

Крысы замирают в ответ на страх, и когда крыса увидела, что соседская крыса шокирована, она также замерла в страхе, показывая, что крысы, как и люди, испытывают эмпатию.

Более того, наблюдение за тем, как другая крыса испытывает что-то неприятное, активировало ту же самую область коры головного мозга, которая теоретически активируется у людей, испытывающих эмпатию.

Как у крысы, получившей шок, так и у крысы, наблюдавшей за ним, наблюдалась сходная мозговая активность, что подтверждает теорию о том, что поясная кора содержит зеркальные нейроны.

Исследователи также протестировали, чтобы увидеть, что происходит, когда клетки коры головного мозга крысы были подавлены.

После введения крысе препарата, который препятствовал активности клеток в поясной коре головного мозга, исследователи обнаружили, что крысы больше не чувствовали сопереживания или не отражали боль и страх другой крысы.

Исследование проливает свет на глубинные механизмы, лежащие в основе эмпатии, и может помочь будущим исследованиям, работающим для понимания некоторых расстройств, таких как психопатия, которые характеризуются отсутствием эмпатии.

"Самое удивительное, что все это происходит в той же самой области мозга у крыс, что и у людей”, - сказал Кристиан Кейзерс, ведущий автор исследования. “Мы уже обнаружили у людей, что мозговая активность поясной коры увеличивается, когда мы наблюдаем боль других, если только мы не говорим о психопатах-преступниках, которые показывают замечательное снижение этой активности.”