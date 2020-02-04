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Обнаружена наскальная "космическая карта"

Обнаружена наскальная "космическая карта"
13:28 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Эти изображения были созданы древними астрономами на основе их наблюдений за звездным небом.

Археологи из Ягеллонского университета в Кракове (Польша) раскрыли тайну наскальных рисунков, сделанных коренными американцами около 800 лет назад в каньонах между штатами Колорадо и Юта в США.

Об открытии сообщает Archaeology News Network. Исследование было проведено в США, в местечке под названием Меса-Верде. Этот регион расположен на границе штатов Колорадо и Юта и известен археологам и туристам благодаря культурным поселениям доколумбовой цивилизации пуэбло.

Эти люди строили уникальные дома, которые были высечены в скалах. Ничего подобного не делала ни одна другая цивилизация Северной Америки. Таинственный народ оставил на скалах и множество рисунков, которые ученым до последнего времени не удавалось расшифровать.

Команда во главе с доктором Радославом Палонкой обнаружила ранее неизвестные пещерные галереи, содержащие рисунки и петроглифы различных исторических периодов.

Археологи предположили, по аналогии с некоторыми другими древними объектами, что эти изображения индейцы пуэбло могли использовать для определения некоторых важных дат, например, летнего и зимнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего равноденствий.

Свою гипотезу они проверили на практике, изучив два объекта. Первый из них расположен вокруг каменной ниши, внутри которой находятся остатки построенных около 800 лет назад домов.

В данном случае петроглифы были вырезаны на плоской каменной стене, обращенной к югу и затененной нависающей над ней скалой. Эта "панель" состоит из трех различных спиралей и нескольких более мелких элементов, включая прямоугольные узоры и многочисленные углубления.

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"Наши наблюдения выявили уникальное явление, особенно заметное во время заката при зимнем солнцестоянии 22 декабря, когда солнечные лучи и тени движутся по средней части панели с петроглифами, проходя через последующие спирали, продольные канавки и другие элементы, - объясняет доктор Палонка. - В значительно меньшей степени это явление наблюдается также в период весеннего и осеннего равноденствия".

По его словам, взаимодействие между светом и тенью, а также перемещение солнечных лучей по всей панели наблюдается даже за некоторое время до зимнего солнцестояния, а также в течение еще нескольких недель после него. В оставшейся части года подобного явления исследователи не наблюдали.

Аналогичное освещение петроглифов солнечными лучами в определенные периоды года было зафиксировано и на втором исследованном объекте. Отличие заключается только в том, что в данном случае петроглиф регулярно освещается солнечными лучами только утром и только во время летнего солнцестояния.

Исследователи также побеседовали с представителями племени хопи, которые являются потомками народа пуэбло. Те подтвердили, что спирали, скорее всего, использовались в качестве своеобразного календаря. Палонка отмечает, что летнее и зимнее солнцестояния по-прежнему имеют большое религиозное значение для потомков пуэбло, которые проживают в Аризоне и Нью-Мексико.

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Исследования, Космос, Наука, Скалы, Космическая карта, Надписи на скалах.
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