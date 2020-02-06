Альтернатива трансплантации: новый принтер напечатает кожу из биочернил (Видео)

Новости науки:Ручной принтер напечатает новую кожу при тяжелых ожогах.

Ученые создали ручной принтер для печати кожи, который поможет пациентам с тяжелыми ожогами получить быстрое и эффективное лечение. Разработка ученых из Университета Торонто описана в журнале Biofabrication.

Сейчас при тяжелых ожогах врачи часто прибегают к трансплантации кожи — процедуре, при которой кожа для пересадки на место ожога берется с другой, неповрежденной части тела пациента. Однако этот метод не всегда эффективен — он предполагает операционное вмешательство, которое увеличивает время, необходимое на реабилитацию. Кроме того, при серьезных ожогах у пациента может не быть достаточного количества кожи для пересадки.

Исследователи в течение десяти лет вели разработку портативного устройства, способного печатать большие листы искусственной кожи из биочернил.

Принтер создает листы биоматериала, которые содержат клетки мезенхимальной стромы, стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в особые типы клеток. Они способствуют регенерации кожи и препятствуют образованию рубцов.

Эксперименты на коже свиньи с ожогами как внешних, так и внутренних слоев показали, что новые биочернила не только помогают заживить ожоги, но и способствуют репопуляции дермальных клеток и образованию новых кровеносных сосудов.