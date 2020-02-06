Ученые нашли в брачном зове пингвинов сходство с человеческой речью

Новости науки:Это первый случай подобного открытия в отношениях животных, не относящихся к отряду приматов.

Итальянские ученые обнаружили сходства в речевых моделях людей и африканских пингвинов.

Специалисты изучили "песни восторга", которые поют одинокие пингвины в брачный период, прослушав 590 образцов, исполненных этими птицами из трех разных колоний, пишет CNN.

Во всех песнях обнаружены три "слога", из которых образуются короткие и длинные "слова". Ученые считают, что пингвины копируют две черты человеческой речи: они чаще используют короткие слова, чем длинные, и чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.

В августе 2019 года палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского пингвина. Рост птицы достигал 160 см (на 40 см выше самого большого из ныне живущих пингвинов — императорского), вес — 80 кг. По словам исследователей, пернатый принадлежал к виду Crossvallia waiparensis и жил в эпоху палеоцена в период между 66 и 56 млн лет назад.