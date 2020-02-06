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Финики прямо из Римской империи: ученые вырастили финиковую пальму из двухтысячелетних семян (Фото)

Финики прямо из Римской империи: ученые вырастили финиковую пальму из двухтысячелетних семян (Фото)
20:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Древние авторы описывали ее достоинства, а следы сортов этого растения были утеряны сотни лет назад.

Иудейская финиковая пальма была описана самыми известными авторами древности. Классики, такие как Феофраст, Геродот, Гален, Страбон, Плиний Старший и Иосиф Флавий, рассказывали об обширных плантациях этих деревьев, высоко ценившихся в те времена. Плоды этой пальмы славились своими вкусовыми качествами и почитались как лекарственные средства. Античные рассказчики описывают различные способы того, как именно ухаживали за пальмами в эти времена. По дошедшим до нас документам, плоды исключительно долго хранились, благодаря чему экспортировались по всей Римской империи и имели очень большой размер, несравнимый с современными плодами обычных финиковых пальм. Существуют данные о том, что некоторые сорта достигали 4,3 дюйма (11 сантиметров).

Данные древних авторов нередко подвергаются сомнениям - зачастую не без оснований. При этом сложно отделить правду от выдумки: в их текстах плотно перемешаны скрупулезные описания реальных событий, мест и обычаев с самым причудливым вымыслом.

Археологи обнаружили семена, явно принадлежащие финиковой пальме, при раскопках остатков крепости времен Ирода Великого неподалеку от Мертвого моря. Время постройки этого сооружения и горизонты, в которых были найдены семена, позволяли предположить, что это могут быть семена, описанные классиками. Действительно, найденные исследователями древние семена были на 30 процентов крупнее современных, что делает вероятным и больший размер древних плодов.

Юные пальмы на самом деле - ровесники нашей эры

Отобрав 34 наиболее перспективных, исследователи из Медицинской организации Хадасса попытались их прорастить. Известно, что семена различных растений, находимые в некоторых захоронениях на Ближнем Востоке, оказывались способными сохранять всхожесть тысячелетиями. Успешные попытки вырастить из них жизнеспособные злаки принесли много новых данных для истории этого периода. Статью о своей работе авторы опубликовали в журнале Science Advances.

Одно семя было оставлено как контрольное, одно отбраковано ввиду поврежденности, а оставшиеся 32 семени исследователи обработали для максимальных шансов вдохнуть жизнь в растения. Им удалось прорастить целых шесть экземпляров - это впечатляющий успех. Похожая попытка 12-летней давности дала всего одно растение. Шести успешным росткам даже присвоили имена: Иона, Уриель, Боаз, Юдифь, Анна и Адам.

Получив этот небольшой библейский кружок, ученые смогли провести с ним тесты, неинформативные на невзошедших семенах. Сначала они собрали фрагменты семенных оболочек, оставшихся на корнях юных растений. Они идеально подходили для проведения радиоуглеродного датирования. Данные этой процедуры подтвердили возраст семян: от 1800 до 2400 лет.

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Затем авторы работы провели генетический анализ тканей самих растений, сверив с генетической базой пальм. Оказалось, происходил обмен генетическим материалом восточных финиковых пальм с Ближнего Востока и западных финиковых пальм из Северной Африки.

Это показывает, что в те времена использовались достаточно сложные методы ведения сельского хозяйства, включая преднамеренную селекцию и скрещивание, чтобы закреплять желательные признаки у культивируемых деревьев.

Важной частью дальнейших исследований будет выяснение того, как именно семена смогли так долго сохранять всхожесть. Это может быть очень полезным для современного сельского хозяйства.

Плантации древних сортов по мере упадка Римской империи исчезали. Исследователи утверждают, что иудейские финики еще выращивали в районе XI века нашей эры, а к XIX веку их рощи полностью исчезли. Теперь ученые намереваются возродить эти растения - по крайней мере в научных целях.

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"По мере появления новой информации о специфических признаках, связанных с генами (например, цвете и текстуре плодов), мы надеемся реконструировать фенотипы этой исторической финиковой пальмы, выявить области генома, связанные с давлением отбора в течение недавней эволюционной истории, и изучить свойства фиников, полученных с использованием древних саженцев мужского пола для опыления древних женских растений. При этом мы будем более полно понимать генетику и физиологию древней иудейской финиковой пальмы, когда-то выращиваемой в этом регионе", - пишут исследователи.

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Выращивание, Римская Империя, Финиковая пальма.
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