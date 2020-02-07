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Быстро и эффективно: ученые создали систему, преобразующую CO2 в топливо

Быстро и эффективно: ученые создали систему, преобразующую CO2 в топливо
14:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Изобретение позволит улучшить ряд промышленных процессов, зависящих от химических реакций, в которых вода является побочным продуктом.

Метанол является универсальным и эффективным химическим веществом, которое используется в качестве топлива при производстве большого количества продуктов. Углекислый газ (CO2), с другой стороны, является парниковым газом и нежелательным побочным продуктом многих промышленных процессов.

Преобразование CO2 в метанол является одним из способов эффективного использования углекислого газа. Сейчас ученые используют несколько реакций для превращения углекислого газа в метанол, однако побочным эффектом в них является вода, наличие которой серьезно сокращает время реакции.

Теперь исследователи разработали мембрану, которая отфильтровывает воду, образовавшуюся во время реакций, а ионы натрия и кристаллы цеолита позволяют удалять жидкость бех потери молекул газа.

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Когда мы сможем удалить воду, равновесие сместится, это означает, что будет преобразовано больше СО2 и произведено больше метанола - Хуачжен Ли, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Топливо, Изобретение, Наука, Углекислый газ, CO2, Метанол.
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