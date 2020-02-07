BBC: раковые клетки смогли "расшифровать"

Новости науки:Ученые впервые расшифровали генетическую информацию всех видов рака. Это может стать прорывом в лечении онкологии.

Группа ученых в рамках "Пан-ракового анализа целых геномов" (PCAWG) впервые расшифровала генетическую информацию всех видов рака, что может стать прорывом в лечении онкологии.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, ученые проанализировали весь генетический код 2658 раковых заболеваний. По их словам, рак похож на пазл из 100 тысяч фрагментов. Однако до сих пор исследователям не хватало 99% этих частиц, чтобы собрать общую картину причин возникновения рака.

"Ученым из 37 стран мира понадобилось более 10 лет, чтобы понять, что происходит с 99% (частиц - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рак - это мутация в ДНК, когда одна из тканей клетки мутирует и начинает быстро и бесконтрольно делиться, формируя опухоль.

По словам ученых, рак могут вызвать тысячи различных комбинаций мутаций. Однако в рамках исследования было выяснено, что рак содержит в среднем от четырех до пяти основных мутаций, способствующих росту опухоли.

Это потенциально слабые места, которые можно использовать при лечении, атакующем "драйверную мутацию". Такая мутация приводит к развитию опухоли.

Однако, как представляется, у 5% раковых опухолей вообще отсутствуют "драйверные мутации". Это означает, что точное место критического излома генетического кода еще предстоит установить.

"В конце концов, мы хотим использовать эти технологии для определения методов лечения, которые подходят под каждого отдельного пациента", - сказал доктор Питер Кэмпбелл из Wellcome Sanger Institute.

По словам доктора Петера Ван Ло из Francis Crick Institute, благодаря данному исследованию теперь появится возможность разработать новые диагностические тесты, которые позволят выявить признаки рака на гораздо более ранних стадиях.