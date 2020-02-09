Карманная акула, кот-лисица, жук Греты: удивительные животные, открытые лишь в 2019 году

1 Ученые открывают новые виды животных и растений практически ежедневно. Чаще всего обнаруживают неизвестных насекомых (этот класс отличается наибольшим биоразнообразием), однако нередко ученым попадаются новые рыбы, рептилии, птицы и даже млекопитающие - особенно из отдаленных и плохо изученных уголков планеты. Подобные открытия делаются не только в ходе экспедиций, но и за счет изучения музейных коллекций, древних окаменелостей, а иногда и в результате генетических тестов - когда родственные виды сложно отличить друг от друга. В общей сложности науке известно около 2 миллионов видов живых организмов - животных, растений и грибов. Однако, по подсчетам ученых, еще больше разновидностей (около 6 млн) до сих пор не попадались биологам и только ждут своего открытия. Русская служба Би-би-си выбрала несколько самых удивительных созданий, впервые обнаруженных или описанных в ушедшем 2019 году. Карманная акула Эта небольшая рыбешка - всего 14 см в длину - немного похожа на кашалота, но на самом деле это так называемая карманная акула. Ее выловили в Мексиканском заливе еще в 2010 году, но только девять лет спустя официально признали новым видом. Карманной она называется вовсе не из-за своего размера, а из-за двух углублений (карманов), расположенных по обе стороны тела, возле грудных плавников.

2 Рогатая агама На популярном у туристов таиландском острове Пхукет почти не осталось необжитых мест, однако и там иногда находят новые виды животных. Недавно на дереве в местном лесу обнаружили живописную шипастую ящерицу из семейства агамовых, которую так и назвали - "пхукетская рогатая древесная агама".

3 Лисокот (он же - котолис) Такие пушистые красавцы размером примерно 90 см водятся на Корсике. Местные жители давно называют этих диких кошек "котолисами" за массивный полосатый хвост с черным концом. В ушедшем году ученым наконец-то удалось поймать несколько особей и изучить их ДНК - выяснилось, что это и правда неизвестный науке вид кошачьих. Правда, никакого отношения к лисам корсиканец не имеет: его ближайший родственник - дикий африканский степной кот, предок наших домашних кошек.

4 Гретожук Этого крошечного жучка-вредителя (всего 1 мм в длину) привезли из Кении еще в конце 1960-х, но больше полувека он хранился в музее естественной истории в Лондоне неизученным. И только в ушедшем году сотрудник музея Майкл Дарви обнаружил, что насекомое принадлежит к ранее неизвестному виду. Дарви решил назвать его Nelloptodes gretae - в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

5 Рыба-Ктулху В реках Амазонии ученые обнаружили сразу шесть новых видов сомиков-анцистров, немного напоминающих морское чудовище Ктулху из произведений писателя Роберта Лавкрафта. Как уточняют биологи, устрашающие щупальца растут только на голове у самцов и служат для привлечения самок.

6 Червь-камнеед Этот странный моллюск относится к семейству корабельных червей, которые получили такое название за то, что поедают дерево - в особенности корабельный лес, "пробуривая" в нем глубокие дыры. Однако этот только что открытый вид живет в пресных водоемах на Филиппинах - и, кажется, питается камнями. Как именно это происходит, ученые пока не понимают - возможно, живущие в его пищеварительном тракте бактерии способны расщеплять известняк и производить питательные вещества. Местные жители кормят этим моллюском молодых матерей, так как считается, что он помогает им кормить грудью.

7 Очковый цветоед Эта крошечная птаха живет на Борнео - единственном в мире острове, разделенном между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем. Новый вид цветоедов питается преимущественно омелой и получил название "очковый" за счет характерных белых отметин над и под глазами.

8 Радужноголов Это не дефект фотоснимка - голова этой змеи действительно покрыта радужными пятнами, за что журналисты уже прозвали ее Зигги Стардаст. Ее нашли в карстовых скалах на севере Лаоса и поначалу решили, что радужный уж живет только там - однако с тех пор его обнаружили еще в одном месте, что повышает шансы этого вида на выживание.

9 Шерстистый нетопырь Новый вид летучих мышей, голова и плечи которых покрыты длинной густой шерстью, был обнаружен в районе Центрального плато во Вьетнаме. Как уже упоминалось раньше, биологам нечасто попадаются неизвестные науке млекопитающие, однако летучие мыши - в некотором смысле исключение. Отряд рукокрылых чрезвычайно разнообразен и насчитывает более 1300 видов.

10 Тритон-клингон А этого живописного черно-красного тритона обнаружили в таиландской провинции Чианграй. Журналисты тут же сравнили его с расой клингонов из фантастической вселенной киносаги "Звездный путь".