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Карманная акула, кот-лисица, жук Греты: удивительные животные, открытые лишь в 2019 году

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Карманная акула, кот-лисица, жук Греты: удивительные животные, открытые лишь в 2019 году
14:51 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости науки:Одиннадцать видов животных, открытых в ушедшем году.

  • 1

    Ученые открывают новые виды животных и растений практически ежедневно. Чаще всего обнаруживают неизвестных насекомых (этот класс отличается наибольшим биоразнообразием), однако нередко ученым попадаются новые рыбы, рептилии, птицы и даже млекопитающие - особенно из отдаленных и плохо изученных уголков планеты.

    Подобные открытия делаются не только в ходе экспедиций, но и за счет изучения музейных коллекций, древних окаменелостей, а иногда и в результате генетических тестов - когда родственные виды сложно отличить друг от друга.

    В общей сложности науке известно около 2 миллионов видов живых организмов - животных, растений и грибов. Однако, по подсчетам ученых, еще больше разновидностей (около 6 млн) до сих пор не попадались биологам и только ждут своего открытия.

    Русская служба Би-би-си выбрала несколько самых удивительных созданий, впервые обнаруженных или описанных в ушедшем 2019 году.

    Карманная акула 

    Эта небольшая рыбешка - всего 14 см в длину - немного похожа на кашалота, но на самом деле это так называемая карманная акула. Ее выловили в Мексиканском заливе еще в 2010 году, но только девять лет спустя официально признали новым видом.

    Карманной она называется вовсе не из-за своего размера, а из-за двух углублений (карманов), расположенных по обе стороны тела, возле грудных плавников.

  • 2

    Рогатая агама

    На популярном у туристов таиландском острове Пхукет почти не осталось необжитых мест, однако и там иногда находят новые виды животных.

    Недавно на дереве в местном лесу обнаружили живописную шипастую ящерицу из семейства агамовых, которую так и назвали - "пхукетская рогатая древесная агама".

  • 3

     Лисокот (он же - котолис)

    Такие пушистые красавцы размером примерно 90 см водятся на Корсике. Местные жители давно называют этих диких кошек "котолисами" за массивный полосатый хвост с черным концом.

    В ушедшем году ученым наконец-то удалось поймать несколько особей и изучить их ДНК - выяснилось, что это и правда неизвестный науке вид кошачьих. Правда, никакого отношения к лисам корсиканец не имеет: его ближайший родственник - дикий африканский степной кот, предок наших домашних кошек.

  • 4

     Гретожук

    Этого крошечного жучка-вредителя (всего 1 мм в длину) привезли из Кении еще в конце 1960-х, но больше полувека он хранился в музее естественной истории в Лондоне неизученным. И только в ушедшем году сотрудник музея Майкл Дарви обнаружил, что насекомое принадлежит к ранее неизвестному виду.

    Дарви решил назвать его Nelloptodes gretae - в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

  • 5

    Рыба-Ктулху

    В реках Амазонии ученые обнаружили сразу шесть новых видов сомиков-анцистров, немного напоминающих морское чудовище Ктулху из произведений писателя Роберта Лавкрафта.

    Как уточняют биологи, устрашающие щупальца растут только на голове у самцов и служат для привлечения самок.

  • 6

    Червь-камнеед

    Этот странный моллюск относится к семейству корабельных червей, которые получили такое название за то, что поедают дерево - в особенности корабельный лес, "пробуривая" в нем глубокие дыры.

    Однако этот только что открытый вид живет в пресных водоемах на Филиппинах - и, кажется, питается камнями. Как именно это происходит, ученые пока не понимают - возможно, живущие в его пищеварительном тракте бактерии способны расщеплять известняк и производить питательные вещества.

    Местные жители кормят этим моллюском молодых матерей, так как считается, что он помогает им кормить грудью.

  • 7

    Очковый цветоед

    Эта крошечная птаха живет на Борнео - единственном в мире острове, разделенном между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем.

    Новый вид цветоедов питается преимущественно омелой и получил название "очковый" за счет характерных белых отметин над и под глазами.

  • 8

    Радужноголов

    Это не дефект фотоснимка - голова этой змеи действительно покрыта радужными пятнами, за что журналисты уже прозвали ее Зигги Стардаст.

    Ее нашли в карстовых скалах на севере Лаоса и поначалу решили, что радужный уж живет только там - однако с тех пор его обнаружили еще в одном месте, что повышает шансы этого вида на выживание.

  • 9

    Шерстистый нетопырь

    Новый вид летучих мышей, голова и плечи которых покрыты длинной густой шерстью, был обнаружен в районе Центрального плато во Вьетнаме.

    Как уже упоминалось раньше, биологам нечасто попадаются неизвестные науке млекопитающие, однако летучие мыши - в некотором смысле исключение. Отряд рукокрылых чрезвычайно разнообразен и насчитывает более 1300 видов.

  • 10

    Тритон-клингон

    А этого живописного черно-красного тритона обнаружили в таиландской провинции Чианграй.

    Журналисты тут же сравнили его с расой клингонов из фантастической вселенной киносаги "Звездный путь".

  • 11

    Кошачеглазый кардинал

    Семейство лучеперых рыб, известное как кардиналовые (апогоновые), также обогатилось в этом году новым видом.

    Широкая темная полоса, вертикально проходящая через зрачок, придает глазам этой рыбы сходство с кошачьими.

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