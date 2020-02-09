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Безопасная культура: ГМО-сорт "золотой рис" одобрили для питания

Безопасная культура: ГМО-сорт "золотой рис" одобрили для питания
18:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Генетически модифицированный сорт риса призван спасти миллионы жизни в бедных регионах Земли, но никто не хочет его выращивать.

"Золотой рис" одобрили регулирующие органы на Филиппинах. Новый ГМО-сорт популярной сельскохозяйственной культуры обогащен бета-каротином, а также предназначен для снижения дефицита витамина А у жителей азиатских стран.

В то же время, новое исследование показало, что большинство семей, подверженных риску гиповитаминоза A, сами не могут выращивать "золотой рис", большинство коммерческих фермеров тоже не будут выращивать его.

"У многих семей с детьми, страдающих от дефицита витамина А, даже нет рисовой земли для посадки", — рассказывает Гленн Дэвис Стоун, профессор социокультурной антропологии и экологических исследований в области искусств и наук в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. "А те, кто в горах, не будут сажать его, потому что "золотой рис" выращивают в низинных областях так же, как и сорта риса, известные как IR-64 и RSC-82".

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Нормативное одобрение на Филиппинах является важным этапом для ученых, которые разработали "золотой рис" для пищевых целей. Это первое такое одобрение в развивающихся странах. Но даже после почти трех десятилетий развития, по словам Стоуна, "золотой рис" все еще сталкивается с проблемами.

ГМО-сорт все еще должен быть одобрен для коммерческой продажи, и ему все еще нужна компания для выращивания товарного количества семян. И даже тогда, утверждает Стоун, у риса нет четкого пути, чтобы добраться до бедных детей.

Стоун, всемирно признанный эксперт по человеческим аспектам мировых тенденций в сельском хозяйстве, был одним из первых сторонников непредвзятости в отношении "гуманитарных" ГМО-культур. С 2013 года он руководил крупнейшим финансируемым Фондом Темплтона исследовательским проектом по рису на Филиппинах.

Новое исследование Стоуна основано на опросах более 115 фермеров, выращивающих рис в регионе Нуэва-Эсиха, который считается частью "рисовой чаши" Филиппин.

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"Филиппинам уже удалось сократить вдвое уровень гиповитаминоза А в детстве с помощью обычных программ питания. Если к 2022 году на рынке Филиппин появится “золотой рис”, потребуется более 30 лет, чтобы создать готовый к появлению на полках магазинов продукт", — заключает Стоун.

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Сельское хозяйство, ГМО, Рис, Наука, Золотой рис.
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