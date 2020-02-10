CRISPR: первые испытуемые успешно изменили свой геном

Новости науки:Американским ученым удалось генетически отредактировать иммунную систему трех больных раком, используя технологию CRISPR, не создав побочных эффектов.

Исследователи из Университета Пенсильвании (UPenn) удалили Т-клетки из крови пациентов и использовали CRISPR для удаления генов из клеток, которые могут повлиять на способность иммунной системы бороться с раком. Затем они использовали вирус для вооружения Т-клеток, чтобы атаковать белок, который обычно находится в раковых клетках, называемый NY-ESO-1, и затем вернули клетки обратно в пациентов.

Эдвард Стадтмауэр, руководитель исследования, рассказал, что Т-клеточная терапия, в которой собственная иммунная система человека используется для уничтожения опухолей, была крупнейшим прорывом за последнее десятилетие. Но даже с этой техникой пациенты продолжают умирать от рака. Так ему пришла в голову идея — объединить два передовых подхода, чтобы сделать Т-клетки еще более мощными.

Возможно, в этот раз не было серьезных клинических результатов, но для меня важность этого исследования — не клинические результаты, а тот факт, что мы смогли реально выполнить эту очень сложную процедуру - Эдвард Стадтмауэр, руководитель исследования.

Исследователи сообщают, что успешное применение CRISPR не говорит о том, что его можно использовать для борьбы с раком. Потому что один из пациентов с тех пор скончался, а двое других не добились ремиссии и их болезнь прогрессировала. При этом исследование действительно показало, что техника нетоксична для больных раком.