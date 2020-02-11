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Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра

Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра
14:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Фрагменты черепа древнего хищника в горах провинции Альберта обнаружил фермер и энтузиаст палеонтологии Джон Де Грут.

Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum ("Жнец смерти").

Свое имя Thanatotheristes degrootorum получил от Танатоса (согласно греческой мифологии, он олицетворял смерть) и theristes ("жнец"). 

Проведя анализ останков, ученые пришли к выводу, что речь идет о новом виде динозавров. Отличительной чертой "Жнеца смерти" являются вертикальные линии на верхней челюсти.

В блоге музея сообщается, что эти хищники обитали на территории Северной Америки почти 80 млн лет назад. Ученые отмечают, что это первая подобная находка в канаде за 50 лет. Последний раз палеонтологи обнаружили плотоядного дасплетозавра в 1970 году.

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Представитель музея Франсуа Террьен добавил, что нынешнее открытие ученых заполнило пробел в эволюции этих древних животных.

Thanatotheristes degrootorum относится к группе двуногих хищников, в которую входит и знаменитый тираннозавр Рекс (Tyrannosaurus rex). Последний прибыл на континент позже на несколько миллионов лет.

Одновременно со "Жнецом смерти" на территории современной провинции Альберта обитали растительноядный Ксеноцератопс и метровый Колепиоцефал (Colepiocephale).

Благодаря открытию, число видов тираннозавров, населявших центральную часть Канады, возросло до пяти.

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Исследования, Наука, Раскопки, Тираннозавр, Виды тираннозавров.
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