Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра

Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum ("Жнец смерти").
Свое имя Thanatotheristes degrootorum получил от Танатоса (согласно греческой мифологии, он олицетворял смерть) и theristes ("жнец").
Проведя анализ останков, ученые пришли к выводу, что речь идет о новом виде динозавров. Отличительной чертой "Жнеца смерти" являются вертикальные линии на верхней челюсти.
В блоге музея сообщается, что эти хищники обитали на территории Северной Америки почти 80 млн лет назад. Ученые отмечают, что это первая подобная находка в канаде за 50 лет. Последний раз палеонтологи обнаружили плотоядного дасплетозавра в 1970 году.
Представитель музея Франсуа Террьен добавил, что нынешнее открытие ученых заполнило пробел в эволюции этих древних животных.
Thanatotheristes degrootorum относится к группе двуногих хищников, в которую входит и знаменитый тираннозавр Рекс (Tyrannosaurus rex). Последний прибыл на континент позже на несколько миллионов лет.
Одновременно со "Жнецом смерти" на территории современной провинции Альберта обитали растительноядный Ксеноцератопс и метровый Колепиоцефал (Colepiocephale).
Благодаря открытию, число видов тираннозавров, населявших центральную часть Канады, возросло до пяти.