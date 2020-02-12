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Почему вирусы летучих мышей смертельно опасны?

Почему вирусы летучих мышей смертельно опасны?
11:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Когда эти вирусы передаются млекопитающим с более слабой иммунной системой, например, человеку, они представляют смертельную опасность.

Ученые выяснили, что иммунитет летучих мышей сильнее человеческого. Это объясняет, почему летучие мыши живут намного дольше других млекопитающих того же размера, а также почему их вирусы так опасны для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Большинство самых страшных вспышек вирусных заболеваний за последние годы — SARS (атипичная пневмония), MERS (ближневосточный синдром), вирусы Эбола и Марбург, а также, с большой долей вероятности, и новый китайский коронавирус 2019-nCoV произошли от летучих мышей.

Результаты исследования показали, что вирусная инфекция запускает у летучих мышей быструю и мощную иммунную реакцию, которая, с одной стороны, защищает этих животных, а с другой — агрессивный иммунный ответ заставляет вирусы активно размножаться и приспосабливаться.

Эта особенность организма летучих мышей делает их уникальным резервуаром быстро размножающихся высоковирулентных вирусов.

"Быстрый иммунный ответ защищает клетки летучих мышей от инфекции, хотя вирус продолжает репликацию без вреда для организма хозяина. Однако когда вирус передается, например, человеку, который не обладает подобным противовирусным механизмом защиты, то это провоцирует множество осложнений", — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Беркли слова Кары Брук (Cara Brook), первого автора исследования.

Человеку вирус мог передаться через пищу. Считается, что источник заражения коронавирусом 2019-nCoV находился на рыбном рынке в Ухане, где продавали большое количество живых животных для гастрономических целей. К тому же, нарушение среды обитания обычно вызывает стресс у животных, что приводит к повышенному выделению всех физиологических продуктов, содержащих вирус — слюны, мочи и других.

Результаты были получены учеными в процессе работы в рамках проекта Bat One Health, изучающего связи между нарушением среды обитания летучих мышей и распространением их вирусов среди других животных и людей. Программа мониторинга, финансируемая DARPA — Агентством перспективных исследований в области обороны США, реализуется в настоящее время на Мадагаскаре, в Бангладеш, Гане и Австралии.

"Повышенная экологическая угроза для летучих мышей может усилить опасность зоонозных инфекций", — отмечает Брук.

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"Суть в том, что летучие мыши — особенные животные, что касается вирусов, — говорит Майк Бутс (Mike Boots), профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли и один из авторов статьи. — Не случайно, что многие из этих вирусов происходят от летучих мышей. Наша работа демонстрирует, что иммунная система летучих мышей может управлять вирулентностью".

Будучи единственным летающим млекопитающим, летучие мыши повышают темпы метаболизма в полете до уровня, вдвое большего по сравнению с бегущими грызунами аналогичного размера. Как правило, активная физическая активность и высокие скорости метаболизма приводят к более сильному повреждению тканей из-за накопления реактивных молекул, в первую очередь свободных радикалов. Но летучие мыши, похоже, выработали физиологические механизмы для эффективного освобождения от этих разрушительных молекул. Параллельно их организм избавляется от любых воспалений, вызванных самыми разными причинами, что может объяснить уникальную продолжительность жизни этих животных.

Более мелкие млекопитающие с быстрым сердечным ритмом и метаболизмом обычно имеют более короткую продолжительность жизни, чем более крупные животные с более медленным сердцебиением и метаболизмом, потому что высокий метаболизм приводит к более быстрому высвобождению разрушительных свободных радикалов. Но летучие мыши уникальны тем, что их продолжительность жизни намного больше, чем у других млекопитающих того же размера. Некоторые летучие мыши могут жить до 40 лет, тогда как грызуны того же размера живут два-три года.

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Исследования, Животные, Наука, Вирусы, Летающие мыши, Вирусы смертельно опасны.
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