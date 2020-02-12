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Обнаружена новая экстремальная форма жизни

Обнаружена новая экстремальная форма жизни
12:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Открытие стало очередным доказательством того, что жизнь может существовать в экстремальных условиях, в том числе, гипотетически, на других планетах.

Группа исследователей, изучающих гидрат метана, или как его еще называют легковоспламеняющийся лед, в холодных и темных глубинах Японского моря, обнаружила микроскопических существ, прекрасно существующих в неблагоприятных для жизни условиях.

Согласно пресс-релизу Университета Абердина, колонии микробов были обнаружены внутри пузырьков нефти и воды, находящихся в замерзших пластах легковоспламеняющегося льда.

Доктор Глен Снайдер, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, заметил необычное порошкообразное вещество, когда плавил кусок гидрата метана. Порошок состоял из крошечных сферических структур с темными сердцевинами.

Удалось выяснить, почему Юпитер не стал звездой?

Используя специальные методы анализа, разработанные в Университете Абердина, доктор Стивен Боуден обнаружил, что нефть расщеплялась микроорганизмами, находящимися в гидрате метана: "В сочетании с другими доказательствами, собранными моими коллегами, результаты анализа показали, что жизнь может процветать даже при почти минусовых температурах и чрезвычайно высоких давлениях, используя только тяжелую нефть и соленую воду в качестве пищи".

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Исследования, Жизнь, Наука, Новая форма жизни, Форма жизни.
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