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Эксперименты над животными: найден способ тестирования лекарств без "подопытных"

Эксперименты над животными: найден способ тестирования лекарств без "подопытных"
16:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые представили способ отказаться от тестирования лекарств на животных при изучении рака.

В сфере раковых исследований в последнее время все чаще появляются гипотезы о том, что ученые смогут нарушить рост раковых клеток путем изменения среды, в которой они находятся.

Основным способом, которым проверяют эту теорию, являются эксперименты на животных.

Ученые из Технологического университета Мичигана хотят заменить клетки животных на электрошлифованные синтетические клеточные каркасы, в которых можно было бы проводить подобные изучения. Для этого ученые создали внеклеточные матриксы, в которых могут расти обычные клетки, находящиеся вне живого организма.

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Эти структуры уже были использованы для изучения причин появления метастаз раковых клеток, а также для разработки систем анализа изменения путей передачи сигналов, которые начинают вести себя иначе рядом с предраковыми и уже злокачественными клетками.

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Рак, Лекарства, Эксперименты, Животные, Медицина, Наука.
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