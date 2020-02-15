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В бирманском янтаре нашли необычное застывшее насекомое (Фото)

В бирманском янтаре нашли необычное застывшее насекомое (Фото)
14:18 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: www.pinterest.com

Новости науки:Исследователи обнаружили очередную уникальную находку в залежах янтаря на территории современной Мьянмы.

Самка пчелы, застрявшая около 100 миллионов лет назад в древесной смоле и застывшая там навечно, была идентифицирована профессором из Орегонского государственного университета Джорджем Пойнаром-младшим как представительница не только нового вида, но даже рода и семейства. Результаты исследования опубликованы в журнале BioOne Complete.

Пчелы – единственная группа опылителей растений, которая питается исключительно нектаром и пыльцой на протяжении всего своего жизненного цикла. Но предками пчел были осы из надсемейства Apoidea, которые являлись опасными хищницами. А вот о том, как произошло превращение хищных ос в мирных пчел с совершенно другой диетой, ученым известно крайне мало. И новая находка – некое "промежуточное звено" между первыми и вторыми – может помочь пролить свет на этот пробел в знаниях энтомологов.

Пойнар классифицировал найденную пчелу как Discoscapa apicula в семействе Discoscapidae. Окаменелое насекомое относится к середине мелового периода и имеет общие черты с современными пчелами, включая перистые волоски (основные помощники в сборе пыльцы), округлый передний сегмент груди и пару "шпор" на задней лапке. А с осами-предшественницами Discoscapa apicula сближают низко расположенные антеннальные ямки (места, откуда растут усики) и некоторые особенности в прожилках крыльев.

Пойнар отмечает, что ископаемые данные о пчелах довольно обширны, но большинство находок датировано периодом не ранее 65 миллионов лет назад, и эти образцы похожи на современных пчел. Discoscapa apicula таким образом становится самой древней обнаруженной ископаемой пчелой.

"Окаменелости, подобные Discoscapa apicula, могут рассказать нам об изменениях, произошедших в родословной ос, когда они стали палинофагами – "пожирателями пыльцы"", – Джордж Пойнар.

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Многочисленные пыльцевые зерна на окаменелости свидетельствуют о том, что перед своей гибелью пчела "собрала урожай" с одного или нескольких цветков. Дополнительным доказательством этого являются обнаруженные на окаменелой пчеле лтриунгулины, личинки насекомого-паразита, которое и сейчас нередко омрачает пчелам жизнь. Пойнар высказал предположение, что именно большое количество личинок (а их было 21), прицепившихся к пчеле, и стало причиной того, что насекомое не справилось с полетом и попало в смолу.

Бирманский янтарь – главная сокровищница для палеонтологов в отношении инклюзивов (ископаемых останков живых организмов, заключенных в янтаре). С 1916 года в янтаре было найдено более 250 представителей различных семейств членистоногих, описано около 500 видов насекомых и других представителей фауны Южной Азии.

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Все по теме:

Насекомое, Осы, Пчелы, Янтарь, Discoscapa apicula.
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