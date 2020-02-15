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Суббота, 15.02.2020
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Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии

Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
19:53 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:НАСА опубликовало результаты конкурса малых космических миссий.

В рамках программы малых космический миссий Discovery НАСА выбрало из нескольких десятков претендентов четыре миссии на грант в $500 млн. Заявки были поданы в течение пяти лет с момента завершения предыдущего этапа программы в 2016 году. Победители конкурса получат по $3 млн на разработку детального концепт-плана, который должен появиться через 9 месяцев. В случае успеха две миссии должны быть отправлены в космос после 2022 года, когда на орбиту будут выведены две строящихся миссии программы Discovery — астероидные зонды Lucy и Psyche.

В список НАСА попала миссия DAVINCI+, которая ранее уже выходила в список финалистов Discovery. Разработчики DAVINCI+ предлагают создать спускаемый аппарат, который сможет в ходе 63-минутного спуска на поверхность Венеры изучить химический состав ее атмосферы. Аппарат также позволит узнать, есть ли сейчас вулканы на Венере и как атмосфера реагирует с поверхностью планеты.

Другая миссия по изучению Венеры VERITAS, также ставшая победителем конкурса, стала продолжением зонда "Магеллан", который изучал эту планету в начале 1990-х годов. Она будет проводить похожие картографические исследования с помощью более мощных радаров и других научных инструментов. В рамках программы ученые собираются создать первую трехмерную карту Венеры.

Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов

Аппарат IVO по изучению одного из крупнейших спутников Юпитера Ио сможет сделать несколько близких пролетов на его поверхностью, чтобы узнать, как притяжение планеты-гиганта разогревает недра ее луны.

Последний проект — TRIDENT — будет изучать спутник Нептуна Тритон, а также искать у него жидкий океан и признаки геологической активности. При этом он может стать вторым в истории аппаратом, который пролетит мимо Нептуна и Тритона после Voyager-2, сделавшего это в 1989 году.

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НАСА, Космос, Юпитер, Наука, Венера, Тритон., Ио, Космическое агенство.
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