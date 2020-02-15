Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии

Новости науки:НАСА опубликовало результаты конкурса малых космических миссий.

В рамках программы малых космический миссий Discovery НАСА выбрало из нескольких десятков претендентов четыре миссии на грант в $500 млн. Заявки были поданы в течение пяти лет с момента завершения предыдущего этапа программы в 2016 году. Победители конкурса получат по $3 млн на разработку детального концепт-плана, который должен появиться через 9 месяцев. В случае успеха две миссии должны быть отправлены в космос после 2022 года, когда на орбиту будут выведены две строящихся миссии программы Discovery — астероидные зонды Lucy и Psyche.

В список НАСА попала миссия DAVINCI+, которая ранее уже выходила в список финалистов Discovery. Разработчики DAVINCI+ предлагают создать спускаемый аппарат, который сможет в ходе 63-минутного спуска на поверхность Венеры изучить химический состав ее атмосферы. Аппарат также позволит узнать, есть ли сейчас вулканы на Венере и как атмосфера реагирует с поверхностью планеты.

Другая миссия по изучению Венеры VERITAS, также ставшая победителем конкурса, стала продолжением зонда "Магеллан", который изучал эту планету в начале 1990-х годов. Она будет проводить похожие картографические исследования с помощью более мощных радаров и других научных инструментов. В рамках программы ученые собираются создать первую трехмерную карту Венеры.

Аппарат IVO по изучению одного из крупнейших спутников Юпитера Ио сможет сделать несколько близких пролетов на его поверхностью, чтобы узнать, как притяжение планеты-гиганта разогревает недра ее луны.

Последний проект — TRIDENT — будет изучать спутник Нептуна Тритон, а также искать у него жидкий океан и признаки геологической активности. При этом он может стать вторым в истории аппаратом, который пролетит мимо Нептуна и Тритона после Voyager-2, сделавшего это в 1989 году.