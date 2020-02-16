NASA провело запуск грузового корабля Cygnus к МКС

Новости науки:Грузовой космический корабль Cygnus был отправлен к МКС.

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в субботу с четвертой попытки отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен в 15:21 по времени Восточного побережья США с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 18 февраля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас) к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Корабль должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.